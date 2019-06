TB Joshua apresentará um encontro em Nazaré, Israel

Joshua realizou vários eventos internacionais de alto nível, predominantemente na América Latina e na Ásia, porém esse encontro será o primeiro na região do Oriente Médio.

"Nazaré é um lugar humilde, cujos moradores vivem em paz. Nosso objetivo é amarmos uns aos outros como amamos a nós mesmos, e por isso todos são bem-vindos para participar de nossos encontros", declarou a igreja.

"Esperamos ser uma benção para todos que interagirem conosco, independentemente de religião ou ideologia política."

Relatos indicam que a visita de Joshua terá um efeito positivo na economia local. A importante agência de turismo Rashid Travel & Tours indica que os hotéis no distrito norte de Israel já estão completamente lotados.

No último evento da igreja em Sheffield, Reino Unido, no dia 1o de junho de 2019, a FlyDSA Arena, um dos principais espaços para eventos esportivos e de entretenimento no País, ficou repleto com milhares de pessoas esperando fora da arena, apesar de Joshua não estar fisicamente presente.

Joshua já esteve em Israel inúmeras vezes, reunindo-se com importantes dignitários israelenses como Yariv Lenin, ministro do turismo; Ayoob Kara, ministro das comunicações e o rabino David Lau, o rabino-chefe de Israel.

O evento será transmitido pela Emmanuel TV, a estação de televisão religiosa de propriedade de Joshua, além de ser também transmitido ao vivo (livestreamed) para 1.300.000 assinantes do YouTube e 3.500.000 seguidores de Joshua no Facebook.

O Anfiteatro do Monte Precipício foi usado pela última vez há uma década para a realização de uma missa celebrada pelo Papa Bento XVI.

SOBRE TB JOSHUA

T.B. Joshua é o fundador da Sinagoga, Igreja de Todas as Nações (The Synagogue, Church Of All Nations - SCOAN), um ministério internacional cristão sediado em Lagos, na Nigéria.

Joshua é também o produtor executivo da Emmanuel TV, o canal do ministério cristão mais assistido no mundo no YouTube.

É conhecido como o 'pastor mais popular do YouTube' devido à fama de seus vídeos traduzidos para vários idiomas e vistos mais de 500.000.000 vezes.

A SCOAN é o principal destino para turistas religiosos na África Ocidental, contando com a visita de seis entre dez pessoas que viajam para a Nigéria.

Joshua foi reconhecido como uma das pessoas mais influentes da África e recebeu vários prêmios internacionais devido às suas vastas atividades filantrópicas.

