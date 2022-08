Tbay a organisé avec succès le premier séminaire mondial sur la sécurité des transactions par carte-cadeau

SINGAPOUR, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Le premier séminaire mondial sur la sécurité des transactions par cartes-cadeaux a eu lieu récemment. Comptant parmi les principaux organisateurs de l'industrie, Tbay a invité Gloria, un praticien bien connu du secteur, pour tenir conjointement une discussion approfondie sous le thème « Global Gift Card Transaction Security Status » (Sécurité des transactions par cartes-cadeaux dans le monde).

Gloria a déclaré : « Un quart de toutes les cartes-cadeaux échangées dans le monde entier échouent, et presque tous les utilisateurs qui vendent une carte-cadeau ont été victimes d'une escroquerie à la carte-cadeau, sans pouvoir y faire quoi que ce soit ».

Pourquoi la fraude par carte-cadeau est-elle si répandue ? Dans le mécanisme de transaction actuel, une carte-cadeau est traitée par 3 à 5 personnes au moins avant de passer du vendeur à l'utilisateur final, et chacun de ces intervenants a la possibilité de voler la carte. Pour lutter contre ce problème, Tbay a pris des mesures visant à assurer la sécurité des transactions par cartes-cadeaux.

Premièrement, Tbay impose des exigences extrêmement rigoureuses aux fournisseurs de cartes-cadeaux. En plus d'exiger un dépôt de 10 000 USD, Tbay réalise un examen rigoureux des qualifications et conclut un accord de coopération exclusive afin de garantir le seuil fixé pour ces fournisseurs.

Deuxièmement, les fournisseurs dont la qualité du service ne répond pas aux normes ou qui font l'objet de plaintes des clients sont régulièrement pénalisés et les incidents sont divulgués au public. S'il est déterminé qu'un incident constitue un comportement de fraude de carte-cadeau, le compte du fournisseur est définitivement suspendu.

En outre, les fournisseurs de Tbay sont tenus d'effectuer leurs transactions dans un environnement de surveillance à 360°, de sorte que des captures d'écran et des vidéos puissent être fournies pour chaque transaction ou différend. Ce système de surveillance a permis une réduction de 50 % des contestations de transactions.

Enfin, Tbay lancera bientôt une fonction de transaction libre-service. Dans ce mode, les vendeurs de cartes peuvent vérifier le solde des cartes-cadeaux par eux-mêmes, ce qui devrait résoudre un des problèmes courants de l'industrie.

Eric Jin, PDG de Tbay, a déclaré que les fournisseurs qui commettent des escroqueries à la carte-cadeau nuisent aux intérêts des utilisateurs et de la plateforme. Tbay a mis en place des règles strictes et systématiques pour superviser les fournisseurs sur sa plateforme, créant ainsi des conditions commerciales sûres et équitables pour chaque client. C'est pourquoi ils choisissent Tbay pour vendre des cartes-cadeaux.

Tbay a gagné la confiance de 200 000 utilisateurs depuis son lancement il y a deux ans. Sa plateforme prend en charge plus de 30 types de cartes-cadeaux et de paiements directs en nairas, offrant aux utilisateurs des services sûrs, rapides et de grande valeur en tout temps.

