TBD Media annonce que les entreprises les plus récentes de Global Thought Leaders utilisent les technologies pour lutter contre le changement climatique

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group, a déclaré :

« Le thème dominant que j'ai pu observer est l'utilisation de technologies par les entreprises pour définir de nouvelles façons de travailler qui génèrent des gains d'efficacité et comblent les écarts de production afin de créer des économies circulaires. Les entreprises mondiales façonnent notre monde et, grâce à GTL, nous voyons comment ces entreprises nous donnent des raisons d'être optimistes quant à la mise en œuvre de solutions pour un avenir durable. »

Les entreprises les plus récentes de GTL représentent quelques-unes des sociétés les plus passionnantes et innovantes au monde, qui s'appuient sur leurs capacités pour inventer des pratiques durables. Ensemble, elles couvrent les disciplines de l'ingénierie, de la médecine, des services financiers et des services publics. Ces entreprises sont les suivantes :

Aqualia , Hôpital universitaire de Balgrist , Cellcard , Ejendals , EMD Electronics , FFT Produktionssysteme , MANN+HUMMEL , PASHA Bank , TECO 2030 .

Pour plus d'informations sur la campagne GTL, visitez le site : https://www.globalthoughtleaders.org/ .

À propos de TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/ .

Contact pour les médias :

Jenna-Leigh Soobramoney

Responsable marketing

TBD Media Group

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1611241/TBD_Media_Group_Showcase_Companies.jpg

SOURCE TBD Media Group