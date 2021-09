TBD Media retourne à Davos pour la troisième année consécutive afin de recueillir les idées de chefs d'entreprise internationaux

Chaque année, des chefs d'entreprise des secteurs public et privé se réunissent à Davos pour débattre des défis auxquels sont confrontés aujourd'hui la société et les entreprises, et pour commencer à établir une feuille de route afin de surmonter ces défis.

Pour obtenir des informations exclusives sur les questions qui figurent en tête de l'ordre du jour des entreprises internationales, TBD Media s'entretiendra avec les personnalités publiques et privées les plus influentes du monde avant le forum annuel.

Ces entretiens thématiques seront présentés sur le site de la campagne Davos Interviews 2022, www.davosinterviews.com . Le site sera régulièrement mis à jour avec des contenus de réflexion sur la manière dont les économies peuvent se redresser après la Covid, la disparité actuelle de la distribution des vaccins dans le monde, l'instabilité géopolitique et la crise climatique. Attendez-vous à entendre des points de vue exclusifs sur les dernières réflexions qui façonnent l'économie, l'écologie, la finance, la technologie, la société, la géopolitique et l'industrie.

La liste complète des organisations participant à l'initiative Davos Interviews 2022 sera publiée avant l'événement.

À propos de TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/ .

