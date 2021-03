TBEA Cloud heeft het planningsschema van het eerste "PV + Highway"-demonstratieproject voltooid

"PV + Highway" is bedoeld om de technologie voor het opwekken van energie met behulp van fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen te integreren met het snelwegensysteem om snelwegen, bermen, opritten, rustgebieden en andere eigen ruimten in het snelwegensysteem te gebruiken, evenals de ruimte voor daken van gebouwen, parkeergarages, muren en andere voorzieningen in het servicegebied voor het plaatsen en installeren van PV-panelen. De schone energie die daarmee opgewekt wordt, zal gebruikt worden voor het verlichten en ventileren van bruggen en tunnels, stroomvoorziening in servicegebieden en andere snelwegensysteem óf worden afgevoerd naar het elektriciteitsnet.

Het is algemeen bekend dat de PV-industrie bezig is met alternatieve manieren van energie opwekken om de "uitstoot van koolstofdioxide te verminderen" en uiteindelijk te "neutraliseren". In 2020 stond in China de totale kilometerstand inmiddels op meer dan 150.000 kilometer. Nu we in het tijdperk leven van "5G + intelligent transport", de innovatie van elektrische voertuigen, intelligente laadpalen en de technologie op het gebied van zelfrijdende voertuigen, zal het jaarlijkse stroomverbruik van het snelwegensysteem in combinatie met de verlichting en ventilatievoorzieningen van bruggen en tunnels en de stroomvoorzieningen in servicegebieden alleen maar toenemen en zal het opwekken van elektriciteit met behulp van PV-panelen hiervoor voldoende stroom worden opgewekt. Een demonstratie die gekenmerkt wordt door het opwekken van energie en het beschermen van het milieu.

Het project is een goede oplossing voor de enkele stroomvoorziening van het elektriciteitsnet in afgelegen gebieden van het snelwegensysteem en zal de beste manier zijn om de stroomvoorziening in lokale servicegebieden aan te vullen. Behalve om aan de vraag naar elektriciteit in het servicegebied te voldoen, wordt in combinatie met de kenmerkende aspecten van het servicegebied als transportinfrastructuur tevens gewerkt om de esthetische aspecten van het PV-project maximaal tot hun recht te laten komen. Bovendien, in combinatie met de eis van de eigenaar om het "PV + transport"-project van demonstratiebelang langs de snelwegen in China te creëren, is het projectontwerpplan om het huidige binnenlandse en internationale geavanceerde ontwerpconcept voor het opwekken van PV-energie te gebruiken, waarmee het gebruik van PV-panelen voor het snelwegensysteem tot één systeem geïntegreerd wordt met het gebruik van PV-panelen voor trottoirs, taluds, als geluidsschermen, daken, centrale geluidsbarrières en andere toepassingsvormen. Na voltooiing zal het project een van de meer geavanceerde en perfecte "PV + transport" -projecten langs de snelweg en zelfs in het snelwegensysteem in China worden, dat van geavanceerde demonstratiebelang is en een positieve rol zal spelen bij het promoten van de combinatie van de technologie voor het opwekken van energie en transportinfrastructuren. TBEA Sunoasis stimuleert bedrijfsinnovatie met geavanceerde technologie en heeft een digitaal ontwerpplatform gebouwd dat digitale beoordeling van windbronnen, digitaal technisch ontwerp en 3D-transmissielijnontwerp integreert, dat het ontwerpbeheer van de hele levenscyclus van windparken kan realiseren, digitale ontwerpoplossingen in 3D voor wind- en zonne-energie kan leveren die voldoen aan nationale en internationale ontwerpnormen en overdrachtsnormen, evenals ontwerpoplossingen in 3D voor 35 kV-collectorlijnen van binnenlandse windparken en transmissielijnen van 220 kV en lager van het nationale net, en een cumulatieve ontwerpcapaciteit van meer dan 16 GW voor projecten in de nieuwe energiesector hebben.

