TBO Group dévoile sa nouvelle image de marque pour répondre aux besoins mondiaux en matière de voyages

Une nouvelle identité de marque centrée sur le client, un nouveau nom et un nouveau slogan pour refléter le développement de la marque en une plateforme mondiale de distribution en matière de voyages

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- TBO Group, une grande plateforme mondiale de distribution en matière de voyages qui compte plus d'un million d'hôtels et 100 000 acheteurs dans plus de 110 pays, dévoile sa nouvelle image de marque axée sur le client – TBO.COM, son logo et son slogan – « Travel Simplified » (Le Voyage Simplifié).

Alors que le monde se prépare à une reprise de la demande dans l'industrie du voyage, TBO.COM opte pour une nouvelle identité propre avec des couleurs reflétant les valeurs fondamentales de la marque. Ce nouveau positionnement représente un moment charnière pour la marque qui cherche à simplifier l'industrie complexe du voyage pour les acheteurs et les fournisseurs, en proposant une gamme complète de produits et de services sur une seule plateforme.

Nouvelle esthétique, élargissement du catalogue de produits… TBO.COM cherche à multiplier ses efforts pour répondre aux désirs et aux besoins des acheteurs et des fournisseurs de voyages dans un monde en constante évolution.

Une grande variété d'hôtels, de destinations et de forfaits sont désormais disponibles à des prix compétitifs. Les avantages et les récompenses clients permettent de réduire les coûts et les complications qu'ils engendrent, tandis que les prix dynamiques, disponibles en 56 devises, et le paiement transfrontalier facilitent davantage le processus de réservation.

De plus, les fournisseurs ont instantanément accès à plus de 100 000 acheteurs dans plus de 110 pays. Grâce au programme de récompenses TBO+ et à la plateforme de partage des connaissances TBO Academy, les fournisseurs partenaires peuvent facilement atteindre leurs objectifs marketing et promouvoir leurs marques et leurs destinations.

À cette occasion, Gaurav Bhatnagar, codirecteur général, TBO.COM a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter notre nouvelle identité dans le cadre de l'évolution de notre marque. Nous espérons que la nouvelle offre Travel Simplified renforcera notre position en tant que plateforme mondiale de distribution en matière de voyages de premier plan et stimulera davantage la croissance de nos partenaires. »

« Les voyageurs du monde entier cherchent aujourd'hui à maximiser leur temps et à tirer le meilleur parti de leur expérience de voyage, a-t-il ajouté. En combinant facilité d'utilisation, praticité et rapidité, nous voulons établir des liens entre les acheteurs et les fournisseurs et à simplifier l'écosystème complexe de l'industrie du voyage pour améliorer les expériences. »

Un pas de plus vers la création d'un parcours de réservation simplifié pour TBO.COM qui vise à devenir le partenaire qui simplifie le voyage pour tous, et à offrir des expériences de voyage mémorables et agréables au monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772428/TBO_Logo.jpg

SOURCE TBO.COM