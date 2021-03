TBY Holding acquiert les droits de courtage en PI pour les brevets d'Erdal Can Alkoclar & Metehan Yesil

Le vaste portefeuille se compose de 422 brevets détenus par Erdal Can Alkoclar et Metehan Yesil qui comprennent 1 134 ingrédients ; avec un large éventail de formulations potentiellement curatives et adjuvantes allant des agents antiviraux, antibactériens et antifongiques à des composés sénolytiques, pro-somathropiques, anti-asthéniques, myotropes, nootropes et anti-cancérigènes.

Esen Darlan, PDG de TBY Holdings, a déclaré que le portefeuille a un double usage potentiel : il peut servir de titres scientifiques pouvant être finalisés sous la forme de formulations pharmaceutiques et bioceutiques sur le marché américain d'une part, et aussi de garanties solides pour les prêts bancaires et les crédits d'autre part.

L'immense portefeuille de brevets a une valeur nominale estimée à 3 200 000 dollars sur la base de rapports d'audit scientifique et d'évaluations des tribunaux du commerce.

« Notre portefeuille est composé entièrement d'inventions turques facilitées par des équipes turques et nous sommes impatients d'exporter davantage notre savoir-faire biotechnologique et de faciliter les transferts de technologie, en particulier vers les régions d'Afrique et du Moyen-Orient, tout en constituant simultanément des coentreprises avec des sociétés américaines pour finaliser nos brevets de formulation sous le forme de médicaments et suppléments enregistrés sur le marché nord-américain », a indiqué Mahmut Ogul, le consultant en chef du conseil d'administration de TBY Holding.

« M. Yesil et moi-même avons une profonde confiance dans notre équipe de TBY Holding placée sous la direction de M. Darlan. Nous continuerons à accorder des droits de courtage en PI aux sociétés agréées de notre groupe, car la représentation des entreprises concernant l'utilisation optimale et efficace de portefeuilles de brevets pharmaceutiques comme le nôtre est le seul moyen pratique permettant de tirer le meilleur parti de leur potentiel. Nous sommes profondément convaincus que l'équipe professionnelle de notre holding sera à la hauteur », a commenté Erdal Can Alkoclar.

