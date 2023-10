TCCE participe au salon eMove360° Europe 2023 avec ses produits de recharge intelligente

MUNICH, 23 octobre 2023 /PRNewswire/ -- TCCE , l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des opérations d'énergie propre en Chine, a participé au salon eMove360° Europe 2023 avec sa dernière série de produits de recharge aux normes européennes.

TCCE

Lors de cette exposition, TCCE a présenté des chargeurs à courant alternatif (CA) de 7 kW, 11 kW et 22 kW, des chargeurs à courant continu (CC) de 20 kW et des chargeurs CC de 180 kW. Le personnel sur place a présenté les chargeurs en détail aux clients et aux spectateurs, ainsi que les applications pratiques des chargeurs dans différents scénarios tels que les bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (VE), les bâtiments industriels et commerciaux, les scénarios résidentiels et d'autres encore.

La série de produits la plus impressionnante de cette exposition est le chargeur CA européen standard , qui a été très apprécié par les clients et les spectateurs avec son design attrayant et sa grande variété de fonctions. Il dispose de quatre sorties d'alimentation adaptées à la recharge dans les stations de recharge résidentielles et commerciales : 3,5 kW, 7 kW, 11 kW et 22 kW.

Les chargeurs CC de 20/30 kW , qui peuvent être montés au mur ou au sol, disposent d'un écran tactile 4,3 pouces pour afficher les informations et faciliter les paramètres de charge de l'utilisateur.

Les chargeurs CC de 60-180 kW (version CCS2) ont également été présentés lors du salon. Avec leurs performances supérieures, leur rendement élevé et leur puissance constante de 300 à 1000 V, ils sont adaptés à une grande variété de véhicules électriques.

En tant que fournisseur de premier plan de services de gestion des opérations d'énergie propre, TCCE a mis en place des équipes professionnelles de R&D, d'opérations et de gestion, et dispose de trois types de laboratoires de R&D et d'une usine intelligente. Les technologues de TCCE innovent en permanence dans une gamme complète de produits, de systèmes et de services afin de fournir des produits et des services fiables et de haute qualité aux gouvernements, aux entreprises et aux clients privés.

Lors de ce salon, TCCE a présenté des produits et des solutions de recharge avancés au monde entier et communiqué avec un grand nombre de fabricants et de clients. TCCE espère travailler avec des partenaires internationaux pour développer de meilleurs produits de recharge et des solutions de recharge plus efficaces, contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable et construire, ensemble, un avenir meilleur.

À propos de TCCE

TCCE est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des opérations d'énergie propre en Chine. Il peut fournir une gamme complète de services, y compris la sélection de sites, des solutions d'investissement personnalisées, la fourniture d'installations, la construction de stations, la connectivité SaaS, l'exploitation et la maintenance en ligne et hors ligne. En outre, TCCE a investi dans la construction d'une usine intelligente et de trois types de laboratoires de R&D, dans la recherche et le développement indépendants, et dans la production d'équipements de recharge de 3,5 à 720 kW. Ces appareils peuvent répondre aux différents besoins des gouvernements, des entreprises et des particuliers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2253322/TCCE.jpg

SOURCE TCCE