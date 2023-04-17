TCL вновь подтвердила свою приверженность спорту, установив новые партнерские отношения в Европе

Компания TCL вновь заявила о своей приверженности спорту посредством установления ряда новых партнерских отношений высокого уровня в Европе, что демонстрирует ее сильное стремление к достижениям в регионе

Компания TCL объявила о новом ключевом и долгосрочном спонсорстве в области спорта, чтобы с помощью новейших технологий Mini LED и QLED обеспечить болельщикам по всей Европе ощущения эффекта погружения во время просмотра в формате XL

ГОНКОНГ, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, второй по величине бренд телевизоров в мире [1] и первый по величине бренд 98-дюймовых телевизоров в мире, представляет свою стратегию местного партнерства в Европе с несколькими крупнейшими спонсорами на многочисленных рынках, чтобы распространять свою любовь к спорту и обеспечить фанатам исключительный развлекательный опыт с эффектом погружения. TCL, как одна из ведущих в мире компаний по производству бытовой электроники, является надежным партнером, поддерживающим спортивные мероприятия с помощью линейки телевизоров с технологиями Mini LED и QLED 2023 года, которые обеспечивают превосходное качество изображения.

Эффективная стратегия развития местных видов спорта в долгосрочной перспективе

Как горячий поклонник спорта, компания TCL твердо намерена продолжать свою деятельность в Европе через поддержку нескольких ведущих команд и мероприятий в целом ряде соревновательных лиг во всех видах спорта:

Во Франции на протяжении трех лет TCL выступает партнером Французской федерации регби и ее мужских и женских команд в регби-15 и 7х7.

В Испании компания TCL стала новым премиальным партнером Королевской испанской футбольной федерации до 2026 года.

В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), став официальным партнером сборных Италии по футболу до 2026 года.

В Великобритании, на Ближнем Востоке и в Африке TCL сотрудничает с культовым футбольным клубом «Арсенал» .

И последнее, но не менее важное: компания TCL является премиальным партнером сборной Чехии по футболу, гандбольной команды Győri Audi ETO KC в Венгрии, а также гандбольной команды гандбольного клуба «Загреб» в Хорватии.

Помимо Европы, компания TCL имеет долгую историю сотрудничества с легендами спорта со всего мира, спонсируя футбольные команды и турниры в Аргентине, Австралии, Бразилии и Соединенных Штатах в числе прочих. Компания также имеет долгую историю сотрудничества с легендами футбола, учувствовавшими в международных чемпионатах, например, с бразильским футболистом Родриго, английским футболистом Филом Фоденом, испанским футболистом Педри и Рафаэлем Вараном из Франции. TCL недавно стала спонсором КОНМЕБОЛ Либертадорес — одной из самых важных футбольных лиг в Южной Америке — с 2023 по 2026 год.

Помимо футбола, с 2018 года компания TCL также является глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА), и была основным спонсором Чемпионата Европы по баскетболу 2022, проводимым ФИБА. В январе бренд также стал официальным спонсором Национальной футбольной лиги (НФЛ) в Северной Америке.

Сочетание спорта и технологий для достижения лучших результатов и получения бесподобных эмоций

За последние несколько лет мир спорта претерпел значительные изменения благодаря технологиям и инновациям, которые позволяют нам сегодня показывать на экране все более впечатляющие выступления и необыкновенные спортивные соревнования.

Компания TCL, которая является вторым по величине брендом телевизоров в мире и первопроходцем в производстве Mini LED, предлагает доступные по цене технологии и продукты премиум-класса. Качество продукции TCL на основе передовых технологий заслуживает доверия: модели телевизоров TCL Mini LED 4K 75C935 и TCL Mini LED 4K 75C835 были удостоены наград на премии CES® 2023 Innovation Awards. Компания TCL также завоевала особые награды в Европе на премии EISA Awards, где модель телевизоров Mini LED 4K 65C835 победила в категории «PREMIUM MINI LED TV 2022-2023».

В 2023 году компания TCL расширяет свой невероятный ассортимент телевизоров за счет большего выбора среди телевизоров с экранами Mini LED и QLED, а также внедряет новые технологии отображения изображений, которые идеально подойдут для просмотра спортивных мероприятий. Чтобы зрители могли насладиться эффектом погружения, как будто они действительно находятся на стадионе, компания также расширяет свою линейку телевизоров XL Collection от TCL за счет всех моделей с диагональю более 75 дюймов (включая сверхбольшие экраны с диагональю 85 и 98 дюймов).

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, и один из ведущих игроков в мировом производстве телевизоров. Компания была основана в 1981 году и сейчас осуществляет свою деятельность на более чем 160 рынках мира. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы, а также «умную» бытовую технику. Посетите веб-сайт TCL по адресу: https://www.tcl.com.

[1] ИСТОЧНИК: Omdia 2022

SOURCE TCL Electronics