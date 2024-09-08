TCL расширяет ассортимент и представляет на IFA 2024 холодильники Combi и Free Built-In

Инновационная технология охлаждения TCL является сочетанием эффективности с гибким дизайном, в результате чего продукты питания остаются более свежими и комфорт европейских семей повышается.

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке IFA 2024 ведущий бренд бытовой электроники TCL представит свои последние инновации, в том числе холодильники серий TCL Combi и Free Built-In. Это новое пополнение в ассортименте бытовой техники TCL демонстрирует приверженность бренда улучшению повседневной жизни благодаря передовым технологиям, универсальному дизайну и энергоэффективности. Для получения дополнительной информации обратитесь в ближайший пункт продажи техники TCL.

Холодильник TCL Combi: максимальная вместительность и свежесть продуктов

TCL Combi Refrigerator TCL Free Built-In Refrigerator

Разработанный для упрощения и улучшения повседневной жизни холодильник TCL Combi обеспечивает гибкие варианты хранения продуктов, например полки для бутылок, обычные полки, гибкие дверные полки и настраиваемые решения большой вместительности для хранения продуктов, которые адаптируются под ваши потребности. Независимо от того, храните вы большие предметы или вам нужен легкий доступ к часто используемым бутылкам, регулируемые отсеки холодильника Combi обеспечивают непревзойденное удобство.

В холодильнике TCL Combi объединены технологии Metal Cool, Humidity Slide Crisper и T-Temp., позволяющие дольше сохранять свежесть продуктов. Эти функции обеспечивают точный контроль температуры и оптимальный уровень влажности, сохраняя свежесть продуктов. Кроме того, уровень стерилизации 99,99 %* холодильника позволяет не беспокоиться о бактериях, так как практически устраняет вредные бактерии, обеспечивая заботящимся о своем здоровье семьям повышенную безопасность пищевых продуктов.

Холодильник TCL Combi не только очень функционален, но и долговечен. Благодаря 10-летней гарантии** на компрессор и работе с уровнем шумов Ultra Silence-35dB*** этот холодильник сочетает долговечность и бесшумную эффективность. Инверторная технология также подчеркивает экологичность конструкции этого холодильника и делает ее разумным выбором для заботящихся об экологии семей за счет повышения энергосбережения.

Холодильник TCL Combi с точным регулированием температуры и влажности создает идеальную среду для хранения продуктов, дольше сохраняя свежесть фруктов и овощей и сокращая пищевые отходы. Благодаря достаточной вместимости и гибкости отсеков в нем можно с легкостью хранить разные продукты, гарантируя организацию вашей кухни и готовность к любым кулинарным экспериментам.

Серия холодильников TCL Free Built-In: гибкость и инновации

Серия встроенных холодильников TCL Free Built-In привносит новую гибкость в современные кухни. Эти холодильники, спроектированные так, чтобы они целостно вписывались в любое пространство, можно устанавливать в различных конфигурациях, включая следующие: одна сторона встроенная, примыкание к стене, обе стороны примыкают к шкафам или конфигурация отдельно стоящего блока. Эта универсальность делает серию Free Built-In идеальной как для новых домов, так и для реконструкции, предлагая свободу дизайна кухни.

Встроенный холодильник Free Built-In большой емкости XL максимально увеличивает пространство для хранения, обеспечивая достаточно места для всего необходимого без ущерба для стиля. Функция T-Temp. Выдвижной ящик обеспечивает удобство, позволяя регулировать температуру между тремя температурами: -3 °C, -1 °C и 4 °C, что обеспечивает оптимальные условия хранения для различных видов продуктов.

T-Fresh от TCL, ведущая в отрасли технология стерилизации четвертого поколения, лежит в основе серии холодильников Free Built-In, предлагая комплексную защиту за счет ионной стерилизации и активного динамического цикла стерилизации. Эта усовершенствованная система предотвращает образование 99,99 %* бактерий в вашем холодильнике, высвобождая микроскопическую плазму во всех направлениях, образующую группы положительных и отрицательных ионов с концентрацией, вдвое превышающей концентрацию в обычных холодильниках. Система T-Fresh также оснащена эффективной системой устранения запахов, в которой модуль очистки поглощает и преобразует запахи через систему внутренней циркуляции, сохраняя свежесть холодильника и морозильной камеры. Кроме того, система Pure Air в морозильной камере способствует органическому разложению веществ на CO2 и H2O, создавая более здоровую среду, которая дольше сохраняет свежесть продуктов, облегчая поддержание здоровой среды на кухне.

Благодаря гибким решениям для хранения и усовершенствованному управлению температурой холодильник Free Built-In адаптируется к вашему образу жизни, упрощая организацию продуктов и сохраняя свежесть вашей еды. Независимо от того, собираете вы много гостей или храните необходимое на каждый день, настраиваемые отсеки холодильника гарантируют, что все будет на своем месте, делая вашу кухню более эффективной и приятной в использовании.

Обеспечение удобства и эффективности для каждого дома

Обе серии холодильников, TCL Combi и Free Built-In, предназначены для европейских потребителей, предлагая инновационные решения, повышающие удобство, свежесть и экологичность. Эти приборы созданы в соответствии с требованиями современной жизни и отражают постоянную приверженность компании TCL устойчивому развитию и удобным технологиям.

Новейшие холодильники TCL, обладающие передовыми функциями, гибкой конструкцией и экологически продуманной технологией, кардинально меняют домашнее холодильное оборудование. Оцените идеальное сочетание практичности и инноваций в изделиях TCL на выставке IFA 2024.

Узнайте больше о продукции на https://www.tcl.com/eu/en

* 99,99 % по отчету BV. Представленными использованными в испытаниях бактериями были Staphylococcus aureus и Escherichia coli. ** Данные в децибелах получены в результате испытания TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd. *** 10-летняя гарантия на инверторный компрессор должна быть зарегистрирована на официальном сайте TCL в течение 30 дней со дня покупки.

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О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — это быстроразвивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2498475/TCL_Combi_Refrigerator.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2498476/TCL_Free_Built_In_Refrigerator.jpg