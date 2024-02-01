TCL представляет 115-дюймовый дисплей QD-Mini LED и ТВ-систему для отелей на ISE 2024

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TCL ELECTRONICS

01 Feb, 2024, 07:09 ET

TCL представляет самый большой в мире плоскопанельный дисплей QD-Mini LED с диагональю 115 дюймов и интегрированную ТВ-систему для отелей среди других интеллектуальных решений на ISE 2024

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL Electronics, один из ведущих брендов потребительской электроники и второй крупнейший производитель телевизоров в мире, сегодня представил свои продукты и интеллектуальные решения, разработанные для Smart Office, Smart Retail и Smart Hotel, на выставке Integrated Systems Europe (ISE 2024). Самые последние новинки, включая самый большой в мире плоскопанельный дисплей с диагональю 115 дюймов QD-Mini LED, цифровые информационные панели и интерактивные ТВ-системы для отелей служат примером эффективности вертикально интегрированной цепочки поставок компании TCL.

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TCL_Unveils_115_inch_QD_Mini_LED_Flat_Panel_Display_and_an_Integrated_Hotel_TV_System_at_ISE_2024
TCL_Unveils_115_inch_QD_Mini_LED_Flat_Panel_Display_and_an_Integrated_Hotel_TV_System_at_ISE_2024

Самый большой в мире плоскопанельный дисплей с диагональю 115 дюймов QD-Mini LED 

Среди экспонируемых на выставке продуктов TCL представила самый большой в мире плоскопанельный дисплей с диагональю 115 дюймов QD-Mini LED для офисов. Основанный на ведущей в мире технологии QD-Mini LED, плоскопанельный дисплей с диагональю 115 дюймов от TCL имеет свыше 20 000 локальных зон затемнения и охватывает 97 % цветовой палитры DCI-P3, что обеспечивает реалистичные цвета и больше деталей. Его исключительно единообразная яркость экрана упраздняет экранные точки или темные зоны и гарантирует улучшенную визуализацию материалов презентации, как изображений, так и текста. 

Стоит отметить, что дисплей оснащен запатентованными алгоритмами TCL и высокопроизводительным четырёхядерным процессором M2, позволяющим оптимизировать качество изображения на уровне пикселей по разным параметрам, включая точность передачи цвета, цветовую насыщенность, четкость текста и резкость. Он имеет функцию адаптивной яркости подсветки для удовлетворения разных потребностей рабочего пространства в части условий освещения. Помимо этого, дисплей получил сертификат TÜV Rheinland за низкое излучение синего спектра и отсутствие мерцания изображения, что помогает предотвратить напряжение глаз от длительного просмотра.

Продукт полностью оптимизирован для совместного доступа к экрану и виртуальных совещаний. Экран 4K Type-C следующего поколения обеспечивает более быстрое и надежное подключение. Он также поддерживает одновременное подключение к точке доступа для совместного просмотра экрана и подключение к сети WiFi через двойную WiFi-сеть, обеспечивая более стабильную и быструю работу.

Высокопроизводительный четырёхядерный процессор M2 в сочетании с настраиваемой системой для бизнес-встреч, обещает эффективность и надежность проведения видеоконференций, а также стабильность одновременной работы большого количества приложений. Интуитивный дизайн пользовательского интерфейса, встроенные приложения для видеоконференций и громкоговорители с высокой точностью воспроизведения обеспечивают исключительное удобство проведения конференций с чистым и четким звуком даже в больших конференц-залах. 

В данной линейке дисплеев, также доступных с диагональю 98, 75 и 55 дюймов, использована технология NXTPAPER компании, позволяющая обеспечивать больший комфорт для глаз и улучшить ощущения от цифровой картинки в целом.

Цифровые информационные панели для коммерческого использования

Помимо этого, компания TCL представила на выставке цифровые информационные панели различных размеров и для различных ситуаций, в частности цифровое табло с диагональю 98 дюймов и TCL Eshow, авторскую разработку компании – систему управления контентом (CMS). Цифровые табло компании TCL обладают высоким разрешением, безбликовыми панелями, углом просмотра 178°, тонким корпусом и могут работать круглосуточно 7 дней в неделю. Они могут монтироваться на стену как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Помимо этого, встроенная в панели система TCL Eshow, позволяет создавать контент, публиковать его и осуществлять мониторинг, что дает возможность пользователям легко управлять контентом и устройствами на унифицированной платформе.

Хорошо интегрированная ТВ-система для отелей

TCL также продемонстрировала свою запатентованную ТВ-систему для отелей AOSP Hotel TV System – хорошо интегрированное отельное ТВ-решение. Обладая специальном режимом работы для отелей, эта профессиональная система помогает администрации отеля поддерживать и обновлять контент с помощью CMS и предустановленных ТВ-функций. Для улучшения маркетинговых кампаний отелей и демонстрации бренда система позволяет создавать персонализированную фотогалерею на контент-бордах в соответствии с их потребностями. С другой стороны, она позволяет гостям отеля просматривать идущие в прямом эфире программы и контент приложений IPTV сторонних разработчиков, а также наслаждаться приватным и защищенным дублированием экрана «один-к-одному».

Более того, TCL продемонстрировала разнообразные IFPD-продукты для ODM, включая флагманскую серию на основе технологии QD-Mini LED, а также ультраширокую серию с диагональю 105 дюймов. В настоящее время компания имеет множество производственных площадок по всему миру, способных производить полноформатные дисплеи с диагональю от 23 до 115 дюймов. С поддержкой со стороны цифровых интеллектуальных заводов TCL компания с легкостью способна удовлетворить различные требования клиентов по всему миру.

Павильон TCL на ISE 2024
Дата: 30 января – 2 февраля 2024 г.
Место: Fira Barcelona Gran Via, Зал 2, 2C100 и 2D200

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках по всему миру. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и так далее. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2330946/TCL_Unveils_115_inch_QD_Mini_LED_Flat_Panel_Display_and_an_Integrated_Hotel_TV_System_at_ISE_2024.jpg 

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