TCL получает 3 награды EISA 2024-2025 гг., представляя 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED
Aug 22, 2024, 08:18 ET
TCL получает 3 престижные награды EISA 2024-2025 гг., представляя самый большой в мире 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED
Выдающиеся награды укрепляют передовое положение TCL в сфере инновационных технологий представления изображения.
ПАРИЖ, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL, второй из лучших мировых брендов телевизоров и лучший бренд 98-дюймовых телевизоров, сегодня объявляет об исключительных наградах конкурса EISA Awards. Признанная самой авторитетной европейской организацией в вопросах инноваций в области аудиовизуальных технологий Ассоциация экспертов по аудио- и видеотехнике (EISA) отметила TCL тремя выдающимися наградами, признав приверженность TCL расширению возможностей технологий представления изображения.
За революционную запатентованную технологию телевизор TCL 115X955 Max был признан выдающимся в категории XL-экранов и удостоен названия «EISA STATEMENT TV 2024-2025». TCL также названа победителем в категории «EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025» за телевизор TCL QD-MINI LED 4K 75C855 в знак признания превосходных характеристик этой модели, делающих ее лучшим выбором для домашнего кинотеатра. Кроме того, телевизор TCL 55C765 был отмечен как исключительно улучшающий геймплей и удостоен названия «EISA GAMING TV».
TCL 115X955 Max — EISA « STATEMENT TV 2024-202 5»
Став эталоном устройств технологии Mini LED для отрасли, TCL 115X955 Max, гигантский телевизор QD-Mini LED с разрешением 4K, был отмечен наградой EISA «STATEMENT TV 2024-2025». Благодаря полноматричной подсветке 6-го поколения Mini LED из более чем 20 000 зон, технологиям QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 и 144-герцовой технологии Motion Clarity Pro этот определяющий эпоху телевизор отличается мощной и высокоточной контрастностью, резким и красочным качеством изображения HDR при невиданном прежде размере экрана. Готовый занять центральное место в просторной гостиной или отдельном домашнем кинотеатре, 115X955 Max поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision IQ. Встроенная звуковая система 6.2.2 Onkyo еще больше повышает качество звука, обеспечивая звук, соответствующий потрясающим визуальным эффектам.
TCL 55C765 — EISA « GAMING TV 2024-202 5 »
TCL 55C765 разработан для тех, кто стремится к исключительным впечатлениям от игр. В этом телевизоре использованы новейшие технологии TCL Mini LED и QLED PRO, чтобы обеспечить непревзойденную яркость и точность передачи цветов и в результате отображение каждой детали игры с потрясающей четкостью.
TCL 75 C8 55 — « EISA HOME THEATRE MINI LED TV 202 4 -202 5 »
Модель TCL 75C855 сочетает в себе передовые технологии представления изображения с элегантным дизайном, что делает ее центральным элементом любого домашнего кинотеатра. Эксперты по изображению и звуку EISA отметили телевизор TCL 75C855, назвав его «HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025», что укрепит положение TCL как пионера технологий представления изображения.
В основе 75C855 лежит технология матричной подсветки TCL Full Array Mini LED в сочетании с технологией QLED, которая обеспечивает яркую и точную цветопередачу. 4K HDR Premium 3500 и 144-герцовая технология Motion Clarity Pro обеспечивают мощную и высокоточную контрастность и четкое и красочное качество изображения HDR. Встроенная звуковая система 2.2.2. Onkyo Dolby Atmos дополняет возможности визуальных эффектов, обеспечивая насыщенный и захватывающий звук.
Эти исключительные победители конкурса EISA и многие другие модели уже доступны на некоторых рынках. Следите за новостями об отмеченных наградами инновациях TCL в ближайшие месяцы.
О компании TCL Electronics
TCL Electronics (1070.HK) является быстрорастущей компанией в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров производства телевизоров. Основанная в 1981 году компания теперь работает на более чем 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, от телевизоров и аудиосистем до устройств для умного дома. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.
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