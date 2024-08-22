TCL получает 3 награды EISA 2024-2025 гг., представляя 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED

TCL получает 3 престижные награды EISA 2024-2025 гг., представляя самый большой в мире 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED

Выдающиеся награды укрепляют передовое положение TCL в сфере инновационных технологий представления изображения.

ПАРИЖ, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL, второй из лучших мировых брендов телевизоров и лучший бренд 98-дюймовых телевизоров, сегодня объявляет об исключительных наградах конкурса EISA Awards. Признанная самой авторитетной европейской организацией в вопросах инноваций в области аудиовизуальных технологий Ассоциация экспертов по аудио- и видеотехнике (EISA) отметила TCL тремя выдающимися наградами, признав приверженность TCL расширению возможностей технологий представления изображения.

TCL 115X955 MAX TCL C765 TCL C855

За революционную запатентованную технологию телевизор TCL 115X955 Max был признан выдающимся в категории XL-экранов и удостоен названия «EISA STATEMENT TV 2024-2025». TCL также названа победителем в категории «EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025» за телевизор TCL QD-MINI LED 4K 75C855 в знак признания превосходных характеристик этой модели, делающих ее лучшим выбором для домашнего кинотеатра. Кроме того, телевизор TCL 55C765 был отмечен как исключительно улучшающий геймплей и удостоен названия «EISA GAMING TV».

TCL 115X955 Max — EISA « STATEMENT TV 2024-202 5»

Став эталоном устройств технологии Mini LED для отрасли, TCL 115X955 Max, гигантский телевизор QD-Mini LED с разрешением 4K, был отмечен наградой EISA «STATEMENT TV 2024-2025». Благодаря полноматричной подсветке 6-го поколения Mini LED из более чем 20 000 зон, технологиям QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 и 144-герцовой технологии Motion Clarity Pro этот определяющий эпоху телевизор отличается мощной и высокоточной контрастностью, резким и красочным качеством изображения HDR при невиданном прежде размере экрана. Готовый занять центральное место в просторной гостиной или отдельном домашнем кинотеатре, 115X955 Max поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision IQ. Встроенная звуковая система 6.2.2 Onkyo еще больше повышает качество звука, обеспечивая звук, соответствующий потрясающим визуальным эффектам.

TCL 55C765 — EISA « GAMING TV 2024-202 5 »

TCL 55C765 разработан для тех, кто стремится к исключительным впечатлениям от игр. В этом телевизоре использованы новейшие технологии TCL Mini LED и QLED PRO, чтобы обеспечить непревзойденную яркость и точность передачи цветов и в результате отображение каждой детали игры с потрясающей четкостью.

TCL 75 C8 55 — « EISA HOME THEATRE MINI LED TV 202 4 -202 5 »

Модель TCL 75C855 сочетает в себе передовые технологии представления изображения с элегантным дизайном, что делает ее центральным элементом любого домашнего кинотеатра. Эксперты по изображению и звуку EISA отметили телевизор TCL 75C855, назвав его «HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025», что укрепит положение TCL как пионера технологий представления изображения.

В основе 75C855 лежит технология матричной подсветки TCL Full Array Mini LED в сочетании с технологией QLED, которая обеспечивает яркую и точную цветопередачу. 4K HDR Premium 3500 и 144-герцовая технология Motion Clarity Pro обеспечивают мощную и высокоточную контрастность и четкое и красочное качество изображения HDR. Встроенная звуковая система 2.2.2. Onkyo Dolby Atmos дополняет возможности визуальных эффектов, обеспечивая насыщенный и захватывающий звук.

Эти исключительные победители конкурса EISA и многие другие модели уже доступны на некоторых рынках. Следите за новостями об отмеченных наградами инновациях TCL в ближайшие месяцы.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является быстрорастущей компанией в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров производства телевизоров. Основанная в 1981 году компания теперь работает на более чем 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, от телевизоров и аудиосистем до устройств для умного дома. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

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