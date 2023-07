TCL a présenté ses nouveautés, les téléviseurs QD-Mini LED et d'autres produits toutes catégories confondues, au salon Eletrolar de São Paulo

SAO PAULO, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SEMP TCL, une entreprise pionnière sur le marché brésilien de l'électronique, a participé à la 16e édition du salon Eletrolar à São Paulo, au Brésil, du 10 au 13 juillet. À l'occasion de ce salon, la marque a présenté des détails sur les parrainages, les partenariats et son portefeuille 2023 pour les catégories de téléviseurs QD-Mini LED, climatisation, barre de son, mobile, ainsi que ses premiers appareils électroménagers et moniteurs de jeu, qui devraient être disponibles au Brésil au cours du second semestre de cette année.

« Le lancement des moniteurs de jeu fait partie de notre stratégie d'expansion sur le marché brésilien et nous espérons ainsi nous rapprocher davantage des joueurs, en créant des liens, en proposant des ressources variées et des expériences uniques », a déclaré Yue Haiping, PDG de SEMP TCL.

Outre les moniteurs, la société renforce également son engagement envers le marché brésilien avec l'arrivée d'appareils électroménagers dans les mois à venir.

« Au salon Eletrolar, nous donnons déjà un avant-goût de nos futurs produits, en présentant notre réfrigérateur multiportes C512CD, d'une capacité de 518 litres et équipé de compresseurs Twin Eco Inverter, ainsi que le frigo américain C513SB de 513 litres, également équipé de compresseurs Inverter, parmi d'autres caractéristiques qui séduiront les consommateurs », a-t-il ajouté.

Lors du salon Eletrolar, SEMP TCL a également proposé des expériences uniques pour renforcer les aspects de connectivité, par le biais de partenariats avec Google et Roku, en plus d'expériences pour les fans de jeux avec les nouveaux moniteurs, et le surprenant téléviseur TCL QD-Mini LED 4K C845, doté des technologies HDR10+, Dolby Vision IQ et 144Hz VRR, pour une expérience de jeu exceptionnelle, parmi la gamme complète de téléviseurs TCL 2023 QD-Mini LED.

Dans la catégorie climatisation, TCL a présenté le climatiseur réversible Multi-Split, en plus du climatiseur cassette réversible, qui devrait être disponible plus tard dans l'année au Brésil. Enfin, pour les barres de son, la société a présenté la S522W, avec des canaux 2.1 et un caisson de basse sans fil.

La marque, qui entretient déjà des liens avec l'univers du football, est, entre autres partenariats, sponsor de l'équipe féminine de la Confédération brésilienne de football (CBF), et se prépare à mobiliser les consommateurs lors du grand événement du football féminin en juillet, en les incitant à suivre les matchs sur leur téléviseur. En outre, SEMP TCL a lancé la promotion « Me Leva Pra Final »*, qui permettra à un gagnant et son accompagnateur d'assister à la grande finale de la Copa Libertadores 2023, à Rio de Janeiro.

* Pour en savoir plus sur la promotion « Me Leva Pra Final », consultez le règlement sur le site Web dédién : https://promo.semptcl.com.br/

À propos de SEMP TCL

SEMP TCL est une entreprise pionnière sur le marché brésilien de l'électronique grand public qui, depuis 1942, s'est forgé une trajectoire d'innovation incessante. Elle est à l'origine de la fabrication des premiers téléviseurs et postes de radio au Brésil. En juillet 2016, SEMP réécrit son histoire avec la multinationale chinoise TCL Corporation. Une nouvelle coentreprise débute alors avec le leader mondial des téléviseurs Android et le deuxième plus grand fabricant de téléviseurs au monde, la société étant renommée SEMP TCL et offrant au marché brésilien des produits de deux grandes marques : SEMP et TCL. En 2019, SEMP TCL consolide son partenariat le plus important dans le domaine sportif, après avoir rejoint la Confédération brésilienne de football (CBF) pour sponsoriser l'équipe brésilienne de football et des athlètes tels que Rodrygo Goes. Son audace, sa créativité et son sens de l'innovation font de SEMP TCL l'une des marques les plus fiables et les plus respectées du Brésil. Elle propose toujours des produits de qualité et de conception supérieures, dotés de technologies intelligentes qui procurent aux consommateurs la meilleure expérience et la meilleure connexion en matière de divertissement. Pour en savoir plus : semptcl.com.br.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés à travers le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme des téléviseurs, des appareils audio et des appareils électroménagers intelligents. Consultez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

