TCL, a segunda maior marca global de TV LCD, torce por suas seleções preferidas de futebol com experiência de visualização imersiva

HONG KONG, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- O evento esportivo global mais esperado do ano começou em 20 de novembro, e os torcedores de futebol de todo o mundo estão cheios de entusiasmo. Como uma das empresas líderes do setor global de TVs, a TCL reitera seu domínio como a segunda maior marca de TV LCD do mundo, de acordo com o relatório global de aparelhos de TV da OMDIA do 1º semestre de 2022. E com tantas TVs da TCL nas casas das pessoas, a marca está pronta para levar a experiência dos torcedores de assistir a um jogo de futebol a um novo patamar.

As melhores jogadas no campo vistas em casa com TVs premiadas

Após anos de dedicação no desenvolvimento da sua tecnologia Mini LED, a TCL tem a honra de ter ganho dois prêmios de inovação CES® 2023 por suas TVs TCL Mini LED 4K 75C935 e TCL Mini LED 4K 75C835 (disponíveis na América do Norte como 6-Series 75R655). Projetada com perfeição para assistir jogos de futebol, a TV Mini LED 4K 75C835 da TCL é equipada com a tecnologia Quantum Dot, que oferece uma paleta de cores vibrantes e uma incrível nitidez de imagem, graças a um maior brilho entre cores ricas. A TV Mini LED 4K 75C935 da TCL também inclui a tecnologia Mini LED com milhares de zonas de controle de contraste e garante que os torcedores do esporte nunca percam um único detalhe em cenas em movimento rápido.

Telas grandes para experiências imersivas superiores

A TCL apresentou a TV QLED 98C735 de98 polegadas, o maior modelo da sua premiada coleção XL para consumidores em todo o mundo na IFA deste ano. Com a tela extra-grande de 98 polegadas, a TCL oferece o melhor cinema em casa para você convidar os amigos para curtir os jogos de futebol, proporcionando uma amostra da euforia que você sentiria se sentasse na primeira fila, graças a esta experiência imersiva inovadora.

Como apoiadora de longa data dos esportes, a TCL acredita que tanto os esportes quanto a tecnologia compartilham um objetivo comum - equipar as pessoas a buscar a grandeza por meio de inovações tecnológicas contínuas. A TCL tem o compromisso de oferecer uma experiência de visualização de primeira classe aos consumidores para celebrar cada momento eletrizante do estádio.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TV. Fundada em 1981, a empresa agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que variam de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

FONTE TCL Electronics

