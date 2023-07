TCL anuncia entrada na categoria de monitores gamer e apresenta dois novos modelos de condicionadores de ar

SÃO PAULO, 17 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A SEMP TCL, empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, participa da 16ª edição da Eletrolar Show, em São Paulo. Durante a feira, a marca apresenta mais detalhes sobre patrocínios, parcerias e seu portfólio de 2023 para as categorias de TV, AC, soundbar, mobilidade, e a estreia nas categorias de linha branca e monitores gamer – que devem chegar ao país no segundo semestre deste ano.

"A estreia nessa categoria de Gaming Monitor faz parte da nossa estratégia de expansão no mercado nacional e, com isso, esperamos nos aproximar ainda mais do público gamer, gerando conexão, oferecendo recursos variados e experiências únicas", diz Yue Haiping, CEO da SEMP TCL. Além dos monitores, a empresa também reforça seu compromisso com o mercado brasileiro com a chegada dos produtos de linha branca nos próximos meses.

"Na Eletrolar Show, já damos um gostinho do que está por vir, expondo nosso Refrigerador Multi Door C512CD, com capacidade de 518 litros e compressores Eco Twin Inverter, além do modelo Side by Side C513SB de 513 litros, também com compressores Inverter, entre outras features que vão impressionar os consumidores", acrescenta.

Durante a Eletrolar Show, a SEMP TCL também traz uma série de experiências únicas para reforçar aspectos de conectividade, com parcerias com a Google e a Roku, além de vivências para os fãs de games com os novos monitores, e a surpreendente TCL QLED Mini LED 4K C845 – que conta com tecnologia MEMC, para transições de cena mais suaves, HDR10+ e Dolby Vision IQ, além de melhor jogabilidade com a tecnologia VRR com taxa de atualização de até 144 Hz, proporcionando uma experiência gamer excepcional.

Para ar-condicionado a TCL apresenta na feira os modelos Multi Split Inverter de 18.000, 27.000 e 36.000 BTU/h, além do Split Cassete Inverter de 36.000 e 55.000 BTU/h, que devem chegar ainda este ano no Brasil. E, para soundbars, a empresa traz o modelo S522W, com 2.1 canais e Subwoofer sem fio.

Falando da Divisão de Mobilidade da TCL, no Brasil e no mundo, a empresa também vem apostando nos equipamentos móveis, como os smartphones da série 40 e a nova família de tablets. Durante a Eletrolar, a empresa aproveitará a oportunidade para divulgar o lineup de smartphones da série 40, como o TCL 40R 5G e o TCL 40SE, além dos tablets da nova geração com a exclusiva tecnologia NXTPAPER.

Também será possível conhecer mais detalhes sobre as parcerias com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e CONMEBOL Libertadores. A marca, que já tem um histórico com o universo futebolístico é, entre outras parcerias, patrocinadora da seleção feminina da CBF, e se prepara para engajar consumidores durante o mundial feminino em julho, inspirando-os a acompanhar os jogos através de seus televisores. Além disso, a SEMP TCL lançou a promoção 'Me Leva Pra Final'*, que vai levar o ganhador e um acompanhante para a grande final da CONMEBOL Libertadores 2023, no Rio de Janeiro.

Confira detalhes dos produtos:

Televisores:

TCL QLED Mini LED 4K C845 – Disponível em 65" e 75"

TCL QLED TV 4K C645 – Disponível em 50'', 55'' e 65''

TCL 4K UHD TV P745 – Disponível em 85''

TCL 4K HDR TV P635 – Disponível de 43" até 75"

TCL FHD TV S5400A

SEMP RK8600 4K HDR TV

Monitores Gamer:

TCL 32M2000 Monitor – Disponível em 32"

TCL 27M2000 Monitor – Disponível em 27''

Soundbar:

S522W

Condicionadores de Ar:

Multi Split Inverter

Split Cassette Inverter

Linha Branca:

Refrigerador Multi Door C512CD

Side by Side C513SB

* Para mais informações sobre a promoção 'Me Leva Pra Final', consulte o regulamento no site da promoção: https://promo.semptcl.com.br/

