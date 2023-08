TCL apresenta ao Brasil o smartphone TCL 40 SE rico em recursos

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, pioneira em displays para smartphones, tablets e dispositivos conectados e repleto de recursos, lança o smartphone TCL 40 SE no Brasil. À venda a partir de setembro, este smartphone de ponta conta com uma memória ampla e uma tela deslumbrante, tornando-o o telefone perfeito para desfrutar de todos os seus momentos, especialmente a ação da Copa Libertadores da América.

TCL 40 SE

"Smartphones confiáveis e de alta qualidade, devem estar disponíveis para todos, em todos os lugares", disse Pauline Li, gerente geral da LATAM e APAC na TCL Communication. "É por isso que estamos lançando o smartphone TCL 40 SE no Brasil, como parte de nossa missão global de democratizar a tecnologia. O smartphone TCL 40 SE é o telefone perfeito para curtir o futebol nesta temporada, portanto, se você estiver torcendo para qualquer time de ponta, você poderá desfrutar de toda a ação na palma da sua mão. Não se esqueça de ficar de olho na TCL em campo — como patrocinadora global do torneio, você certamente nos verá por lá".

Confiabilidade 24 horas por dia

Confie nessa potência de bolso, a confiabilidade ininterrupta do smartphone TCL 40 SE é inigualável. Ostentando 256 GB de memória interna com um 1 TB adicional de armazenamento externo, o smartphone TCL 40 SE tem amplo espaço para manter sua biblioteca atualizada com os mais recentes blockbusters, ou para armazenar suas preciosas fotos e vídeos. Além disso, a RAM pode ser expandida para até 12 GB com o recurso inovador recurso de expansão de RAM da TCL para melhorar o desempenho dos aplicativos e garantir uma experiência tranquila.

Não importa se você está assistindo ao jogo durante o trajeto ou se está no estádio torcendo pelo seu time favorito, você não precisa se preocupar em encontrar uma tomada. A bateria de alta capacidade (5010mAh) com carregamento inteligente manterá o TCL 40 SE em funcionamento o dia todo.

Cinematicamente arrebatador

Com uma deslumbrante tela HD+ de 6,75 polegadas e uma taxa de atualização 90 Hz, o smartphone TCL 40 SE é uma potência audiovisual. Juntamente com a proporção entre a tela e o corpo de 90%, esse smartphone oferece uma experiência imersiva inigualável, perfeita para aproveitar aqueles emocionantes momentos de gol.

Eleve ainda mais sua experiência de visualização com a TCL NXTVISION. Esta tecnologia inovadora aumenta a qualidade de entretenimento do smartphone TCL 40 SE, tornando as cores incrivelmente vibrantes e oferecendo uma nitidez cristalina. Essa impressionante qualidade de tela, combinada com a tela expansiva do TCL 40 SE, torna a experiência de assistir ao jogo ainda mais envolvente - como se o empate do seu time na prorrogação não fosse tenso o suficiente!

Fotos perfeitas

Capture a vida em toda sua grandeza com a câmera de tripla IA e 50MP do smartphone TCL 40 SE. Com vários recursos que aprimoram a fotografia, os fotógrafos iniciantes e experientes desfrutarão de tudo o que este smartphone tem a oferecer.

Você assistiu a um jogo tarde da noite e quer comemorar o momento com uma selfie em grupo no caminho para casa? Capture lembranças mesmo em condições de luz não tão perfeitas com os recursos de fotografia com pouca luz do TCL 40 SE, que capturam mais luz e reduzem o ruído para aprimorar as imagens em toda a sua glória.

Todos nós conhecemos a sensação de querer capturar um momento e nossa câmera não conseguir, mas com o One Shot você pode dizer adeus a essas frustrações. A tecnologia AI-powered incorporada no smartphone TCL 40 SE salva os melhores momentos de um clipe curto com um único toque de botão, perfeito para capturar aquele gol espetacular ou uma jogada de cair o queixo. O sistema de câmera tripla também vem com o benefício adicional do AI Scene Detection, que aprimora facilmente a sua fotografia, de modo que, no calor do jogo, você pode compartilhar rapidamente fotos prontas para uso sem perder seu tempo precioso editando.

Estilo elegante

O smartphone TCL 40 SE é incrivelmente elegante, perfeito para aqueles que querem um smartphone que dure o dia todo e tenha ainda uma ótima aparência. Com apenas 8,45mm de largura e pesando apenas 190g, este smartphone é muito confortável de segurar. Disponível em um acabamento fosco elegante com dois tons distintos de Twilight Purple and Dark Grey, o TCL 40 SE não é apenas rico em recursos, mas também chama a atenção

O TCL 40 SE é o smartphone perfeito para aqueles que desejam experiências cinematográficas e de alta qualidade para streaming de seus jogos de futebol favoritos em qualquer lugar, mas também um dispositivo confiável que dure um dia no estádio. Como patrocinadora oficial da Copa Libertadores da América Masculina de 2023 a 2026, a TCL em breve apresentará mais produtos ao mercado brasileiro, oferecendo aos fãs a melhor tecnologia para assistir aos seus times favoritos.

O smartphone TCL 40 SE estará disponível com o preço sugerido de venda de R$ 1.499 em 11 de agosto de 2023.

Para saber mais sobre o smartphone TCL 40 SE, o patrocínio da Copa Libertadores da TCL ou qualquer outro smartphone, tablets ou dispositivos conectados da TCL, acesse: https://www.tcl.com/br/pt/mobile

Sobre a TCL Communication

A TCL Communication é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de smartphones, tablets e dispositivos conectados. Com a missão de oferecer 5G para todos, a TCL Communication ajuda seus clientes a "Inspirar Grandeza" em suas vidas por meio de tecnologia e soluções líderes do setor. A TCL Communication é uma subsidiária integral da TCL Electronics.

Para mais informações sobre dispositivos móveis da TCL, acesse: https://www.tcl.com/global/en/mobile

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma das empresas de eletrônicos de consumo com crescimento mais rápido do mundo e uma das principais fabricantes de televisão, ar condicionado e dispositivos móveis do mundo (a TCL Communication é uma subsidiária integral da TCL Electronics). Por quase 40 anos, a TCL opera seus próprios centros de fabricação e P&D em todo o mundo, com produtos vendidos em mais de 160 países em toda a América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia Pacífico. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo que vão desde TVs, telefones celulares, dispositivos de áudio e produtos domésticos inteligentes como parte da estratégia "AI x IoT" da empresa. Para mais informações sobre dispositivos móveis da TCL, acesse: http://www.tcl.com/global/en.html.

A TCL é uma marca registrada da TCL Corporation. Todas as demais marcas pertencem aos respectivos proprietários. A Alcatel é uma marca comercial da Nokia usada sob licença pela TCL Communication.

