TCL apresentará tecnologia Mini-LED de última geração na CES 2020

Considerada uma das marcas de produtos eletrônicos de consumo que mais crescem graças às suas soluções avançadas de TV, e tendo levado aos mercados norte-americano e europeu no início do ano a primeira televisão do mundo a utilizar backlights de Mini-LED de alto desempenho, a TCL continua aperfeiçoando e impulsionando a penetração dos Mini-LEDs. Com a tecnologia Quantum Contrast, um novo padrão de qualidade de imagem de TV foi estabelecido com dezenas de milhares de Mini-LEDs instalados nos modelos mais sofisticados da TCL para oferecer uma imagem com contraste sem igual e nitidez perfeita. A empresa voltará a elevar o padrão de excelência e revelará a nova geração de desempenho de Mini-LEDs em uma coletiva de imprensa na CES em 6 de janeiro de 2020, a qual terá a presença de importantes veículos de comunicação de todo o mundo.

"A TCL está muito feliz por participar da maior exposição e apresentar-se no maior palco do setor de tecnologia para compartilhar nossos últimos avanços em Mini-LEDs juntamente com nossa visão de mercado na era da inteligência artificial e da internet das coisas", declarou Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings e da TCL Electronics. "A TCL está empenhada em oferecer uma linha mais ampla de produtos para satisfazer as necessidades dos consumidores e proporcionar experiências melhores e mais personalizadas. Assim como todos os nossos produtos, espero que esta nova linha de TVs melhore as vidas de todos levando alegria a residências espalhadas pelo mundo."

Os anúncios da TCL na CES também serão veiculados nas plataformas de mídia social da empresa:

Coletiva de Imprensa da TCL:

6 de janeiro de 2020

12h (Horário do Pacífico - PST)

Ballroom D, Oceanside, Mandalay Bay Convention Center

Estande da TCL:

7 a 10 de janeiro de 2020

Estande 12930, Central Hall, Las Vegas Convention Center

Sobre a TCL

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de produtos eletrônicos de consumo que cresce rapidamente e é líder no mercado mundial de televisores. Fundada em 1981 na China, atua hoje em mais de 160 mercados do mundo todo. De acordo com a Sigmaintell, a TCL ficou em 2º lugar no mercado global de TVs em termos de volume de vendas do primeiro ao terceiro trimestre de 2019. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo como TVs, aparelhos de áudio e dispositivos para residências inteligentes.

