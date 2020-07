TCL Communication kündigt ein Trio von völlig neuen, erschwinglichen Alcatel-Tablets an

Alcatel TKEE MID – Perfektes digitales Lernwerkzeug zum Spielen und Lernen für Kinder

Das Alcatel TKEE MID Tablet ist die erste Generation des Alcatel 8-Zoll-TKEE-Markentablets mit Kidomi, einer abonnementbasierten Anwendung, die Hunderte von Premium-Spielen, Büchern, Filmen und Fernsehsendungen bietet, die speziell zur Förderung der Bildung Ihres Kindes konzipiert wurden. Die Plattform ist mit einer Kindersicherung und anderen Maßnahmen ausgestattet, um Kindern eine sichere Umgebung zum Lernen und Spielen zu gewährleisten.Das 8-Zoll-HD-IPS-Display auf dem Alcatel TKEE MID-Display ist TÜV® Rheinland-zertifiziert und bietet echten Augenschutz und -komfort für ihr Kind durch Filter, die schädliches, blaues Licht reduzieren und die Augen entlasten. Außerdem sorgt ein hochwertiges, farbenfrohes Gehäuse dafür, dass das Tablet spritzwassersicher ist. Das Tablet verfügt über eine 4G-LTE-Konnektivität, so dass Kinder eine riesige Bibliothek mit Online-Inhalten genießen können.

Das Alcatel TKEE MID wird in Europa, im Nahen Osten und Afrika, in Lateinamerika sowie in Südostasien und im Pazifikraum im 3. Quartal 2020 für 149 Euro erhältlich sein.

Alcatel 1T 7 4G – Ein handliches Tablet für Video- und Sprachanrufe

Mit einer kleineren Einfassung als je zuvor lässt sich das Alcatel 1T 7 leicht mit einer Hand halten. Ausgestattet mit Android 10 (Go Edition) bringt dieses 7-Zoll-Tablet ein effizienteres Speicher- und Datenverbrauchsmanagement und ermöglicht so ein schnelleres und intelligenteres Arbeiten. Das Alcatel 1T 7 wurde speziell für Familien konzipiert. Kinder können den speziellen Kindermodus nutzen; eine integrierte, leicht zu verwaltende Schnittstelle für die Kindersicherung ermöglicht es Eltern, die Nutzung durch Kinder einzuschränken und auf zugelassene Anwendungen zu beschränken. Im Kids-Modus wird eine exklusive Augenschutzfunktion aktiviert, die dabei hilft, blaues Licht zu reduzieren, um die Ermüdung der Augen zu lindern.

Das Alcatel 1T 7 wird im 2. Quartal 2020 im Nahen Osten und Afrika, in Lateinamerika, Europa, Südostasien und im Pazifikraum für 89 Euro auf den Markt kommen.

Alcatel 3T 8 (2020) – Federleicht mit Großbildschirm-Feeling

Das nur 290 g schwere und nur 8,75 mm dicke Alcatel 3T 8 (2020) ist unglaublich leicht und einfach in einer Hand zu halten und passt in die meisten Rucksäcke. Das 8-Zoll-Display schützt die Augen Ihrer Kinder dank seines Blaulichtfilters, der automatischen Helligkeitseinstellung und des Lesemodus, der den Bildschirm auf Schwarz-Weiß umstellt. Es ist außerdem mit einem intelligenten Lautsprechersystem ausgestattet, das einen satten Klang liefert für ein beeindruckendes Erlebnis.

Das Tablet ist auch kindgerecht, denn es verfügt über einen speziellen Kids-Modus, der die Bedienung für Kinder erleichtert. Eltern können leicht entscheiden, auf welche App ihre Kinder zugreifen dürfen, indem sie nur genehmigte Apps hinzufügen und die Nutzungszeitbeschränkungen festlegen.

Mit dem Alcatel 3T 8 (2020) genießen Sie einen schnelleren und intelligenteren Lebensstil. Miracast ermöglicht einen schnelleren TV-Zugang und synchronisiert Bildschirminhalte in Echtzeit. Darüber hinaus steht Ihnen der ständig aktive Google-Assistent zur Verfügung, mit dem Sie Aufgaben verwalten, Fragen stellen, Musik abspielen können und vieles mehr. Er unterstützt außerdem Sprachanrufe und Nachrichten sowie die Sprachsteuerung mit Unterbrechungsfunktion für Musik und Filme.

Das Alcatel 3T 8 (2020) wird in Europa, im Nahen Osten & Afrika, in Lateinamerika sowie in Südostasien und im Pazifikraum im 3. Quartal 2020 für 129 Euro erhältlich sein.

