TCL CSOT redéfinit l'avenir de l'affichage à la Global Display Tech-ecosystem Conference 2023

SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, un acteur industriel renommé qui développe des technologies d'affichage avancées et innovantes, a lancé sa Global Display Tech-ecosystem Conference 2023 (conférence mondiale sur l'écosystème technologique en matière d'affichage)(« DTC 2023 ») le 7 décembre à Wuhan, en Chine. L'événement a souligné l'engagement de TCL CSOT à faire progresser les technologies d'affichage et à favoriser la collaboration entre les partenaires du secteur. Avec une vision de « l'affichage partout », TCL CSOT a présenté un modèle d'IA inédit dans l'industrie et dévoilé quatre produits révolutionnaires, chacun étant une « première mondiale » dans leur catégorie.

TCL CSOT Global Display Tech-ecosystem Conference 2023

En tant qu'événement annuel phare, la conférence DTC 2023 de TCL CSOT constitue une plateforme ouverte permettant aux partenaires de l'industrie d'explorer les technologies d'affichage de la prochaine génération, d'accélérer la R&D et les applications des technologies de pointe, et de stimuler le développement de la fabrication intelligente pour un avenir plus évolué, plus connecté et plus sain dans le domaine de l'affichage.

« Aujourd'hui, les consommateurs accordent une plus grande importance à l'expérience globale de l'utilisateur. Chez TCL CSOT, nous nous consacrons au développement de produits d'affichage qui sont non seulement écologiques et à faible émission de carbone, mais qui donnent également la priorité à des fonctionnalités sans danger pour les yeux », a déclaré Jun Zhao, PDG de TCL CSOT. « Grâce à d'importantes avancées dans les technologies d'affichage, notamment le LCD et l'OLED, nous avons réalisé des avancées remarquables, toutes destinées à offrir une expérience utilisateur supérieure. Nous continuerons à fournir des produits de qualité supérieure dans divers scénarios, en collaborant étroitement avec nos partenaires industriels. »

Présentation du premier modèle d'IA au monde dans le secteur de l'affichage

Pour répondre aux exigences du secteur des panneaux en matière de grands modèles d'IA, TCL CSOT s'est associée à des instituts de premier plan et à des équipes de développement de l'IA pour présenter « X-intelligence », le premier modèle d'IA au monde dans le domaine de l'affichage, à la DTC 2023. Spécialement conçu pour le secteur de l'affichage, « X-intelligence » présente de puissantes capacités de traitement du langage naturel et de raisonnement des connaissances. Avec des capacités supérieures à celles de GPT4 dans le domaine de l'affichage, il marque une étape importante dans l'application des modèles d'IA. Son lancement devrait améliorer l'efficacité de la production et renforcer les capacités d'innovation des entreprises du secteur de l'affichage.

Innovation continue dans les domaines de l'OLED et du LCD

Lors de la conférence DTC 2023, TCL CSOT a également dévoilé quatre produits révolutionnaires qui redéfinissent les normes du secteur en matière de capacités OLED et LCD. En tirant parti des atouts techniques de l'impression OLED par jet d'encre, TCL CSOT a présenté les produits suivants :

Le premier moniteur OLED incurvé 8K 120 Hz IJP de 65 pouces au monde est doté d'un nombre impressionnant de 33 millions de pixels et d'un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Avec une résolution de 7680 x 4320 et une courbe de 1800R, chaque pixel est visible et chaque image est perçue dans un environnement totalement immersif. Grâce à la technologie IJP OLED, le taux d'utilisation des matériaux luminescents est multiplié par deux pour atteindre 90 %, ce qui réduit de 50 % le rayonnement de la lumière bleue. Même dans les images à faible niveau de gris, la gamme de couleurs DCI-P3 reste supérieure à 99 %. Associé à des millions de niveaux de contraste, cet écran offre une qualité d'image en couleur inégalée.

est doté d'un nombre impressionnant de 33 millions de pixels et d'un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Avec une résolution de 7680 x 4320 et une courbe de 1800R, chaque pixel est visible et chaque image est perçue dans un environnement totalement immersif. Grâce à la technologie IJP OLED, le taux d'utilisation des matériaux luminescents est multiplié par deux pour atteindre 90 %, ce qui réduit de 50 % le rayonnement de la lumière bleue. Même dans les images à faible niveau de gris, la gamme de couleurs DCI-P3 reste supérieure à 99 %. Associé à des millions de niveaux de contraste, cet écran offre une qualité d'image en couleur inégalée. Le premier ordinateur portable OLED hybride 2,8K IJP de 14 pouces au monde représente le lancement révolutionnaire par TCL CSOT de la technologie OLED IJP dans les ordinateurs portables, réalisant une percée technologique de 240 PPI dans la production de masse. Cet écran offre une haute résolution et un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image haute définition jusque dans les moindres détails. Son design mince et portable, rendu possible par la technologie OLED hybride, le rend idéal pour les styles de vie mobiles.

En plus des innovations OLED, TCL CSOT continue de repousser les limites des technologies de fabrication LCD et MLCD avec le lancement de produits supplémentaires :

Le premier écran MLCD sans soudure de 150 pouces au monde combine les avantages de l'écran LCD et de la mini LED, ce qui permet une jonction illimitée des images. L'attraction magnétique des mini-bandes lumineuses LED facilite l'installation et la maintenance. Grâce à la technologie CGM développée par TCL CSOT, l'écran passe d'une scène à l'autre de manière fluide et bascule intelligemment d'un mode d'affichage à l'autre en fonction des scénarios d'application.

combine les avantages de l'écran LCD et de la mini LED, ce qui permet une jonction illimitée des images. L'attraction magnétique des mini-bandes lumineuses LED facilite l'installation et la maintenance. Grâce à la technologie CGM développée par TCL CSOT, l'écran passe d'une scène à l'autre de manière fluide et bascule intelligemment d'un mode d'affichage à l'autre en fonction des scénarios d'application. Le premier écran LCD LTPO-VR 1727 PPI Real RVB de 2,1 pouces au monde, avec une densité de pixels de 1727 PPI, maintient sa position de leader en termes de transmittance élevée, de fréquence d'images élevée, de bordures étroites et de faible consommation d'énergie. Ce module d'affichage LCD à la pointe de l'industrie élimine l'effet de grillage et le vertige que l'on rencontre couramment dans les produits de réalité virtuelle. Pour relever les défis posés par une densité de pixels ultra-élevée, le produit adopte des processus de fabrication de panneaux LTPO avancés et de nouveaux matériaux, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour une qualité d'image élevée et une longue durée de vie de la batterie dans les appareils de réalité virtuelle.

Façonner l'avenir de « l'affichage partout »

Au fil des ans, TCL CSOT s'est imposée comme une entreprise leader dans la fourniture de solutions d'affichage complètes pour différentes tailles, catégories et formes. En s'appuyant sur des solutions à spectre complet et un écosystème visuel construit en collaboration avec des partenaires du secteur, elle a établi des normes de santé visuelle et a systématiquement fourni des produits de protection oculaire fiables aux consommateurs. Engagée dans le développement écologique, TCL CSOT propose également une gamme de produits à faible émission de carbone, économes en énergie et sans danger pour les yeux, tout en promouvant activement des pratiques durables dans le cadre de la campagne mondiale TCLGreen. En partenariat avec TCL Technology, TCL CSOT s'efforce de développer des projets et des systèmes à zéro émission de carbone, notamment des usines, des bureaux et des concepts.

En mettant l'accent sur des produits innovants et axés sur les applications, TCL CSOT passe du statut de fabricant à celui de fournisseur de solutions d'affichage basées sur des scénarios, dans le but de réaliser des avancées dans le domaine des technologies d'affichage et de contribuer à l'avènement d'un monde où l'affichage est omniprésent et où notre interaction avec les produits d'affichage est intégrée à l'univers de l'affichage.

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), créée en 2009, est une entreprise engagée dans le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans le secteur de l'affichage. TCL CSOT se concentre sur la promotion du développement des technologies d'affichage de la prochaine génération, telles que la mini LED, la micro LED, l'OLED et l'OLED à impression par jet d'encre, afin de répondre à la tendance technologique future. L'activité de l'entreprise comprend des écrans de grande surface, des écrans de petite taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans automobiles et des moniteurs de jeux. À l'avenir, TCL CSOT continuera à se consacrer à l'innovation technologique, à fournir des produits haut de gamme à ses clients et à créer un écosystème dynamique dans le secteur de l'affichage.