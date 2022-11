TCL décroche la meilleure part du marché mondial des téléviseurs de 98 pouces

HONG KONG, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, l'un des acteurs dominants de l'industrie mondiale des téléviseurs et l'une des principales sociétés d'électronique grand public, a pris la tête de la catégorie mondiale des téléviseurs de 98 pouces avec la plus grande part de marché au monde entre le 1er et le 3e trimestre de cette année. TCL a également décroché la première place en France, en Italie, en Australie et au Pakistan en termes de performances de vente pour le marché des téléviseurs de 98 pouces, ce qui lui vaut la position de leader mondial à ce jour.

*Veuillez cliquer ici pour obtenir une image haute résolution.

Sous la marque Inspire Greatness, TCL continue de fournir des produits de haute qualité et des innovations révolutionnaires qui jouent un rôle central dans la vie des consommateurs, en leur permettant d'améliorer leur expérience de visionnage à domicile grâce à des technologies inspirées du cinéma.

Lors de l'IFA 2022, TCL a présenté aux consommateurs le téléviseur QLED 98C735 de 98 pouces, le plus grand modèle de sa collection XL. Grâce à sa résolution QLED 4K exceptionnelle, son volume de couleurs 100 pour cent+ de pointe et sa luminosité remarquable, il permet aux consommateurs de profiter d'une expérience visuelle immersive avec une qualité d'image stupéfiante et un contraste à couper le souffle. Son écran IMAX Enhanced répond aux normes de certification les plus strictes en matière de résolution et de taux de rafraîchissement. Il transforme les fans de sport en spectateurs de première ligne comme s'ils étaient dans un stade ou offre aux cinéphiles une expérience cinématographique à domicile en cette période de fêtes.

En outre, un certain événement footballistique passionnant est sur le point de commencer. Avec un grand écran impressionnant, les téléviseurs de la collection XL de TCL sont conçus pour que les amateurs de sport puissent célébrer cette saison de fête du football à la maison, assis au bord du terrain sans quitter le confort de leur canapé.

La collection XL est également conçue pour afficher des scènes rapides et pleines d'action à leur vitesse native, offrant une expérience à couper le souffle pour les films et les jeux vidéo.

La position de TCL en tant que leader du marché des téléviseurs de 98 pouces continuera à prospérer grâce aux innovations technologiques et aux synergies avec d'autres catégories de produits, comme ses barres de son qui élèvent encore l'expérience visuelle en créant un environnement totalement intégré et immersif.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez la page d'accueil de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1943572/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics