TCL é a nova Patrocinadora Oficial da CONMEBOL Libertadores para o ciclo 2023-2026

SAO PAULO, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, um dos players dominantes na indústria global de TV e marca líder em eletrônicos de consumo, anunciou hoje que se tornou o patrocinador oficial da CONMEBOL Libertadores, onde se beneficiará de vários ativos em todos os países da competição. Os fãs do futebol poderão ver a presença da marca em emblemas de camisas de árbitros, nos campos de futebol e outdoors LED. A marca contará com tickets para poder ativar com seus clientes em todos os países.

"Após uma grande experiência com a marca na Copa América 2021, para a CONMEBOL é uma grande honra anunciar a parceria para o próximo ciclo da competição mais importante da região. Estamos muito felizes com o compromisso que a TCL tem mostrado e reafirmado com o futebol sul-americano", afirmou Alejandro Domínguez, Presidente da CONMEBOL.

"Estamos entusiasmados com a aliança com a CONMEBOL Libertadores, a competição de clubes mais importante do continente". O futebol é um dos esportes mais amados na América Latina e no resto do mundo". A TCL ampliou a parceria, esperando incentivar e inspirar o público mundial com o poderoso espírito do futebol", acrescentou Carlos Li, Vice-presidente do grupo de negócios no exterior da TCL e CEO da TCL Latam.

SOBRE A CONMEBOL

Fundada em 1916, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) é o organismo reitor do futebol sul-americano e a mais antiga confederação de futebol continental do mundo. A CONMEBOL, formada por dez associações, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, é responsável pela organização e governança dos principais torneios internacionais de futebol da América do Sul, incluindo a CONMEBOL Copa América, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa, entre outros.

Desde 2016, a CONMEBOL tem empreendido uma série de reformas estruturais para modernizar sua condução e suas operações, aumentar a competitividade global de seus torneios exclusivos e fortalecer a promoção do desenvolvimento do futebol através do aumento da receita e do investimento.

Como parte da estratégia, nos últimos anos, as competições de clubes da CONMEBOL foram amplamente melhoradas através de um novo formato e da adoção de padrões destinados a aumentar a qualidade dos torneios do ponto de vista competitivo, esportivo, comercial e de produção para os mais altos estândares globais.

SOBRE A TCL

TCL é uma empresa de eletrônica de consumo de rápido crescimento e líder na indústria global de televisão. Fundada em 1981, opera atualmente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada na pesquisa, no desenvolvimento e na fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde televisores, áudio e eletrodomésticos inteligentes. Visite o site da TCL https://www.tcl.com

