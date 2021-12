« Nous sommes ravis d'être de retour au CES 2022 avec un magnifique kiosque TCL interactif, et fiers de faire partie de cette industrie dynamique. Cette année, nous dévoilons notre thème #InspireGreatness. Et en tant que l'une des principales marques de produits électroniques grand public à travers le monde, nous continuerons d'aider les gens à mieux vivre, travailler et se divertir chaque jour grâce à nos produits et services », a déclaré Juan Du, président de TCL Electronics.

Dans le cadre de l'exposition sur site, TCL présentera ses technologies de nouvelle génération et ses plus récents produits et offrira des démonstrations en direct sur place, qui permettront aux visiteurs de faire l'expérience de l'esthétisme, de la performance supérieure et de la fonctionnalité de ses technologies d'affichage, barres de son, appareils mobiles et lunettes de réalité augmentée. L'entreprise mettra également en valeur une gamme complète d'appareils électroménagers intelligents et une variété de nouveaux prototypes de téléviseurs. En plus des possibilités uniques d'explorer directement la technologie derrière les innovations de TCL, nous présenterons également une capacité d'apprentissage profond axé sur l'IA qui produit une qualité d'image d'un autre niveau.

Venez nous voir au kiosque 17017 situé dans le hall central du Las Vegas Convention Center, du 5 au 8 janvier 2022. Le 4 janvier 2022, TCL tiendra également des conférences de presse en ligne destinées au marché mondial et au marché nord-américain. Cliquez ici pour en savoir plus sur nos diffusions en direct.

Pour connaître les dernières nouvelles concernant l'événement CES 2022, suivez-nous sur les réseaux sociaux de TCL au moyen des mots-clics #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022.

À propos de TCL

TCL est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

