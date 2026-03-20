TCL est un « faiseur » : il intègre l'ESG pour créer un impact positif tout au long de la chaîne de valeur mondiale

Li Dongsheng, fondateur et président de TCL, participe à un dialogue approfondi avec le Pacte mondial des Nations unies

SHENZHEN, Chine, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Li Dongsheng, fondateur et président de TCL, a récemment participé à la série d'entretiens « ESG+20 Sustainability Leaders » du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC). Au cours de la session, il s'est entretenu avec Mme Liu Meng, responsable du bureau chinois de l'UNGC. M. Li a expliqué comment TCL met en œuvre les principes ESG dans ses opérations mondiales, fait progresser la transformation verte et à faible émission de carbone, et promeut un développement coordonné dans l'ensemble de sa chaîne industrielle. La discussion a également mis en évidence la manière dont TCL investit dans les communautés à travers sa chaîne de valeur mondiale afin de contribuer à des résultats mutuellement bénéfiques.

En ce qui concerne les pratiques écologiques et de réduction des émissions de carbone, M. Li a fait remarquer que l'industrie manufacturière est un gros consommateur d'énergie et que les entreprises doivent poursuivre l'innovation dans les technologies de production, les processus et les flux de travail afin de réaliser des économies d'énergie. Par exemple, TCL CSOT a mis en œuvre plusieurs mesures d'économie d'énergie dans l'ensemble de ses opérations de fabrication en 2024, réalisant des économies d'électricité de 220 000 MWh. En octobre 2025, l'entreprise a annoncé la construction d'une ligne de production d'OLED imprimées conçue pour réduire considérablement la consommation d'énergie par rapport aux processus traditionnels d'évaporation sous vide, réduisant ainsi les émissions de carbone à la source. En ce qui concerne les produits, le climatiseur à économie d'énergie FreshIN de TCL a reçu le « AI Energy-Saving Technology Gold Award » lors de l'IFA 2025 à Berlin, pour sa conception écologique réduisant l'empreinte carbone. Au niveau industriel, TCL Zhonghuan soutient le développement mondial de l'énergie propre avec ses produits de base et contribue à la transformation de l'infrastructure énergétique mondiale.

En tant qu'entreprise leader de sa chaîne industrielle, TCL, par l'intermédiaire de TCL Industries et de TCL Technology, a toujours encouragé ses partenaires en amont et en aval à mettre en œuvre les principes ESG. L'entreprise a imposé à ses fournisseurs des exigences en matière de protection des droits des travailleurs et de conformité opérationnelle, afin de promouvoir des pratiques responsables tout au long de la chaîne de valeur.

M. Li a souligné que, dans le cadre de son expansion mondiale, TCL applique « les normes les plus strictes » lorsqu'il s'agit de naviguer dans différents environnements réglementaires. Depuis l'acquisition des activités de Thomson dans le domaine des téléviseurs couleur et d'Alcatel dans celui de la téléphonie mobile en 2004, jusqu'à l'établissement de bases de production au Mexique et au Viêt Nam, TCL est passé de l'exportation de produits à la co-construction de capacités industrielles locales. Les principes de durabilité sont intégrés dans ses opérations mondiales, créant de la valeur pour les économies et les communautés locales, ainsi que pour les employés.

« Pour l'industrie manufacturière de pointe, l'innovation technologique est la capacité de base la plus critique », a indiqué M. Li. TCL investit environ 12 milliards de RMB (environ 1,74 milliard d'USD) par an dans la R&D et a accumulé 124 000 brevets, dont près de 20 000 brevets PCT. Ces dernières années, TCL a intégré de grands modèles d'IA dans ses systèmes de fabrication intelligents, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité et la qualité et de raccourcir les cycles de recherche et de développement. En 2024, ces initiatives ont généré 530 millions de RMB (environ 76,8 millions d'USD) de retombées économiques pour TCL CSOT.

M. Li a souligné que l'essence de la réputation d'une marque réside dans le fait d'assumer sa responsabilité sociale et de gagner la confiance des consommateurs. TCL a pleinement intégré l'ESG dans les stratégies commerciales et les plans annuels de toutes ses unités commerciales et publie des rapports ESG chaque année, faisant ainsi preuve de transparence et de responsabilité. En 2025, TCL est également devenu un partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, ce qui lui a permis d'acquérir une grande visibilité sur le marché mondial. Cette année-là, ses ventes sur le marché européen ont augmenté de 30 %, reflétant la relation de renforcement mutuel entre la performance commerciale et la valeur sociale.

Depuis son adhésion officielle à l'UNGC en juillet 2024, TCL s'est engagé à soutenir les dix principes de l'organisation en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, et à faire progresser activement les objectifs de développement durable des Nations unies.

De la réduction de sa propre consommation d'énergie et de ses émissions au renforcement de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement, en passant par le respect des normes mondiales les plus strictes et la promotion du développement vert par l'innovation technologique et la création de marques responsables, TCL a adopté un état d'esprit de « faiseur » et a pleinement intégré l'ESG dans sa stratégie d'entreprise.

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