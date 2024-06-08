TCL Europe радует партнерство с европейским футболом в преддверии спортивного лета

ПАРИЖ, 8 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL, ведущий бренд бытовой электроники и второй в мире бренд телевизоров, с гордостью поздравляет своих официальных европейских партнеров — футбольные сборные Испании, Италии, Германии, Польши, Чехии и Словакии, — отправляющихся на главные футбольные матчи Европы. Гостиные скоро преобразятся, когда семьи и друзья соберутся, чтобы посмотреть, как их национальные сборные соревнуются в самом ожидаемом футбольном событии лета. Это возможность для каждого игрока и каждого болельщика «сыграть по-крупному», поскольку волшебство футбола ощущают миллионы в своих домах по всей Европе.

TCL Europe Football National Teams TCL QD-Mini LED TV

Рады партнерству с национальными сборными

TCL стремится укрепить свое присутствие в Европе, поддерживая ведущие национальные футбольные команды. Являясь премиум-партнером Королевской испанской федерации футбола (RFEF), TCL доносит страсть и решимость «команды в красном» до всех болельщиков. В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), повышая качество просмотра матчей для болельщиков «команды в синем». TCL также присутствует в Германии, поддерживая Немецкую футбольную ассоциацию (DFB) в качестве официального партнера и вдохновляя всех болельщиков своей передовой технологией передачи изображения. Кроме того, спонсорская поддержка TCL Национальной сборной Польши по футболу подчеркивает преданность бренда европейскому футболу. В то же время партнерские отношения бренда со сборными Чехии и Словакии отражают неизменное желание TCL делать впечатления от просмотра футбола захватывающими и вдохновлять на стремление к совершенству через спорт.

Вдохновляем на стремление к величию через спорт

TCL ставит перед собой задачу вдохновлять на стремление к совершенству через каждое партнерство, подчеркивая приверженность TCL тому, чтобы привнести влияние спорта в сердца и жизни людей со всех уголков мира. Используя возможности технологий, чтобы сделать просмотр спортивных состязаний более приятным, захватывающим и развлекательным, чем когда-либо прежде, TCL стремится объединить людей для празднования важных моментов и совместного наслаждения радостью одного из величайших развлечений в жизни.

«Партнерство с этими знаковыми командами позволяет TCL обратить внимание на наше стремление демократизировать технологии, — сказал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. — Мы с нетерпением ждем прекрасного спортивного лета и желаем нашим командам удачи. Наше спонсорство — это больше, чем просто партнерские отношения; это связь с нашими клиентами через страсть и восторг от футбола. Мы с гордостью поддерживаем эти команды и с нетерпением ждем возможности обеспечить болельщикам наилучшие впечатления от просмотра, делая каждый момент незабываемым».

Помимо национальных футбольных команд, TCL с гордостью поддерживает клубные команды, включая «Арсенал» в Англии и шведский клуб «Юргорден», а также сотрудничает с французским футболистом Кингсли Команом (Kingsley Coman). Эти партнерские отношения также демонстрируют приверженность TCL спортивному мастерству и совершенству в различных видах спорта, демонстрируя стремление бренда приблизить фанатов к происходящему и усилить впечатления от просмотра. В честь этого TCL запускает обширные маркетинговые кампании на нескольких рынках с акциями и предложениями, подталкивающими людей к обновлению телевизора для лучшего просмотра событий этого лета.

Объединяем спорт с технологиями для достижения наилучших результатов и несравненных эмоций

Как бренд, старающийся вдохновлять на стремление к совершенству, TCL прилагает усилия, чтобы продвигать и поддерживать спорт, с которым компания имеет такие общие сильные ценности, как командный дух, дружелюбие, страсть и эффективность.

За последние годы мир спорта значительно изменился благодаря технологиям и инновациям, которые позволяют нам демонстрировать все более впечатляющие выступления и исключительные спортивные события на экране.

В 2024 году TCL расширила ассортимент телевизоров за счет дополнительных вариантов Mini LED и QLED, реализовав в них новые технологии передачи изображения, идеально подходящие для просмотра спортивных событий. Чтобы повысить реалистичность впечатлений от просмотра, создав у зрителей ощущение присутствия на стадионе, TCL представила свой новейший 115-дюймовый светодиодный телевизор QD-Mini LED, который определяет новый стандарт для домашних развлечений благодаря сверхбольшому экрану, ярким цветам и исключительной четкости.

«Устремления TCL выходят за рамки разработки и поставки высококачественных, технологически передовых изделий. Мы стремимся создать для наших пользователей новые впечатления, которые вдохновят их ежедневно добиваться совершенства. Спорт является идеальной игровой площадкой для этой миссии. Мы стремимся привнести восторг и эмоции от спорта в дома всех зрителей с помощью наших премиальных и доступных технологий», — добавил Стефан Штрайт.

Приверженность TCL инновациям также проявляется в широком ассортименте многофункциональных смартфонов, планшетов и сетевых устройств с использованием технологии TCL NXTPAPER и возможностей технологии 5G, полностью интегрированных в обширную экосистему интеллектуальных устройств TCL.

Откройте для себя больше изделий для более ярких впечатлений от спорта этим летом: https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL

TCL — быстро развивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2432973/TCL_Europe_Football_National_Teams.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2432974/TCL_QD_Mini_LED_TV_1.jpg