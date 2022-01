TCL ganha o Top Innovation Awards durante a CES 2022

Os prêmios foram entregues como parte da Cerimônia de entrega de prêmios da Global Top Brands, patrocinada pela TWICE, Asia Digital Group e Europe Digital Group, realizada em 6 de janeiro e foram escolhidos por um jurado de especialistas globais e meios de comunicação influentes.

A X925 PRO da TCL é a primeira TV com retroiluminação Mini LED de terceira geração e tecnologia de tela OD ZeroTM. A TV Mini LED 8K de 85" oferece uma óptica revolucionária e áudio imersivo com um design ultrafino e vem com o Google TVTM para todas as suas necessidades de personalização. Além disso, oferece uma experiência de audição que define o ambiente, graças aos seus potentes drivers sintonizados por Onkyo que criam um cenário de som premium com processamento de áudio Dolby Atmos® 3D para um som envolvente.

O TCL NXTWEAR AIR é a próxima geração de tela vestível tipo óculos. Ele oferece uma experiência cinematográfica portátil equivalente a uma tela de 140 polegadas a uma distância de quatro metros. Ele melhora a experiência de visualização dos usuários a partir da visualização de filmes, jogos móveis, escritórios remotos, perfeito para aqueles que viajam diariamente. Pesando apenas 75 gramas, com lentes padrão, o NXTWEAR AIR vem com duas lentes frontais intercambiáveis, priorizando o conforto e o estilo pessoal.

O TCL NXTPAPER 10s foi desenvolvido especificamente com foco na proteção ocular. A redução azul direita está na frente e no centro, com o recurso integrado diretamente tanto no software quanto no hardware do tablet. O design da tela que parece de papel conta com dez camadas de proteção para manter as cores naturais, o que estabelece um padrão do setor. A tela tem certificação TÜV e reduz a luz azul na tela em mais de 50%. Os usuários também desfrutarão de uma visualização nítida a partir de qualquer ângulo graças ao acabamento anti-brilho da tela.

*A disponibilidade dos produtos pode diferir entre países e regiões.

Siga-nos em #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 para conhecer as novidades mais recentes durante a CES 2022.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

