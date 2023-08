TCL ganha três respeitados prêmios no EISA Awards 2023-2024, incluindo "EISA Home Theatre Mini LED TV"

Notáveis conquistas solidificam a TCL na vanguarda da inovadora tecnologia de telas.

PARIS, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a TCL, uma das duas maiores marcas de TV do mundo e uma das principais marcas de TVs de 98 polegadas, anunciou as honras excepcionais obtidas no EISA Awards. Reconhecida como a autoridade mais importante da Europa em inovação audiovisual, a Expert Imaging and Sound Association (EISA) concedeu três distintos prêmios à TCL, reconhecendo sua dedicação ao expandir os limites da tecnologia de telas.

Por sua inovadora tecnologia proprietária, a TCL recebeu o prêmio "EISA HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024" pela TCL QD-Mini LED 4K TV 65C845, reconhecendo seu desempenho superior quanto à melhor experiência de Home Cinema. Além disso, a TCL se destaca na categoria QLED, com duas TVs recebendo grandes prêmios: a TCL QLED TV 55C745 foi reconhecida por suas excepcionais melhorias de jogabilidade, como a "EISA GAMING TV" , enquanto a TCL QLED TV 98C735 foi excepcional na categoria de tela XL, recebendo o título de "EISA GIANT TV 2023-2024".

TV QD-Mini LED 4K 65C845 -- EISA "HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024"

Definindo a referência do setor para a Mini LED, os especialistas em imagem e som da EISA premiaram a TCL 65C845 como a "BEST HOME THEATRE MINI LED TV 2023-2024", consolidando a posição da TCL como pioneira em tecnologia de telas.

A TCL segue ampliando o desempenho da tecnologia Mini LED, com a série C845 dobrando as zonas e atualizando o LEDs neste ano, juntamente com uma série de outros ajustes para resultados que rivalizam com painéis OLED e apresentam melhor desempenho em algumas áreas-chave. - segundo os jurados da EISA.

Notavelmente, a TCL 65C845 oferece um brilho impressionante, ultrapassando picos de 2000-nit durante a reprodução em HDR com níveis totalmente brancos de 800 nits. Essa TV é perfeita para fãs de cinema e jogos, totalmente compatível com os consoles de última geração.

A TCL 65C845 vem cheia de recursos, incluindo Google TV, um sistema de alto-falantes Onkyo e certificação IMAX Enhanced.

Essa TV estabelece o padrão de uma excepcional qualidade audiovisual e função de software, garantindo excelente desempenho em qualquer uso. Ela é alimentada pelo processador AiPQ 3.0, oferecendo visuais excepcionais. Além disso, com Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240 Hz Game Accelerator e suporte para os formatos HDR mais recentes (HDR10 +, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), essa TV Mini LED é a melhor escolha para curtir filmes, esportes, jogos e muito mais em HDR.

TCL QLED 4K TV 55C745 -- " GAMING TV 2023-2024" DA EISA

A TCL QLED 4K TV 55C745 é a melhor TV para jogos na última geração de consoles e PCs. Na verdade, ela combina cores QLED espetaculares, Full Array Local Dimming e brilho de pico com todos os recursos de jogos mais recentes. Com Game Master 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar e 240 Hz Game Accelerator, essa TV eleva o nível da experiência de jogos.

Graças a isso, a TCL 55C745 se adapta a qualquer fonte de jogo. Além da tecnologia AMD FreeSync, que promete jogabilidade perfeita e sem falhas em quase qualquer taxa de quadros, os usuários terão novos avanços em jogos para PC e console.

Essa TV não é apenas para gamers: seu controle de cores, brilho, recursos de HDR e escurecimento local se traduzem em um desempenho dinâmico de filme enquanto a interface do Google TV traz aplicativos de streaming e controle de voz. Não importa o seu uso, a 55C745 tem uma excelente relação de custo-benefício. - segundo o júri daEISA.

Com capacidade para vários formatos HDR, como HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ, essa TV QLED é a melhor escolha para todos que esperam a mais alta qualidade a um preço razoável.

TCL QLED TV 98C735 -- "GIANT TV 2023-2024" DA EISA

Após ganhar o prêmio "BEST BUY LCD TV 2022-2023" por seu modelo de 55 polegadas no ano passado, a QLED TV C735 da TCL retorna com outra vitória por sua impressionante oferta XL, a TCL C735 de 98 polegadas, que ganhou o título de "GIANT TV 2023-2024". A TCL, marca líder em telas de 98 polegadas, mostra o imenso poder das telas grandes para oferecer uma experiência de entretenimento doméstico totalmente envolvente, trazendo o verdadeiro cinema à sua casa. A TCL 98C735, um centro de entretenimento QLED 4K superior, possui integração com Google TV e desempenho excepcional em videogames. Seus visuais são aprimorados pelo Dolby Vision IQ, apresentando expressão de cores avançada, maior contraste e níveis de brilho aprimorados. O sistema de som Onkyo com qualidade de cinema, combinado com Dolby Atmos, leva o som a um espaço multidimensional, inserindo os usuários em seus esportes, programas de TV, filmes ou videogames favoritos.

Para quem quer transformar uma sala de estar em um home cinema com imagens incríveis, a 98C735 da TCL é a solução. Uma TV de 98 polegadas com retroiluminação Mini LED e tecnologia de painel Quantum Dot, suas imagens por toda a parede combinam pretos profundos com excelentes detalhes de sombra e oferecem destaques impressionantes graças ao impressionante pico de brilho e escurecimento local - disseram os juízes da EISA.

Seja em HDR10, HDR10+ ou Dolby Vision IQ, os filmes em HDR impressionam com cores vibrantes. O amplo ângulo de visão e a excelente capacidade antirreflexo garantem uma experiência cinematográfica para um grande público.

Além disso, a TCL 98C735 oferece total compatibilidade de jogos para consoles e PCs de última geração com um desempenho versátil. Com integração com o Google TV e um preço acessível, essa tela gigante é uma opção irresistível para os fãs do entretenimento que buscam uma experiência extraordinária de home theater.

Esses e outros excepcionais vencedores da EISA já estão disponíveis nos mercados globais [1]. Fique ligado para mais atualizações sobre a premiada inovação da TCL nos próximos meses.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e uma marca líder no setor global de TVs. Fundada em 1981, a empresa está presente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo como televisões, aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

[1] Especificações, aplicativos, serviços e conteúdo podem variar de acordo com o país ou região.

