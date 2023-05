TCL inova novamente na tecnologia Mini LED com a série de TVs C 2023

Inovação de ponta com tecnologia Mini LED para proporcionar a melhor qualidade de imagem em sua classe.

HONG KONG, 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das duas maiores marcas de TV do mundo - e também a principal fabricante global de TVs de 98 polegadas -, revelou hoje detalhes sobre os avanços tecnológicos incluídos em sua tecnologia Mini LED de última geração, estreada na TV LED C845 4K, que foi lançada no início deste mês na Europa e em breve será lançada em outros mercados globais.

Em comparação com as TVs tradicionais, a tecnologia Mini LED é conhecida por sua qualidade de imagem superior. A tecnologia Mini LED proporciona mais brilho, mais contraste e uma gama de cores mais ampla, resultando em uma imagem mais dinâmica e envolvente. A última geração da tecnologia Mini LED rivaliza com os sistemas OLED no que diz respeito à precisão do controle da iluminação, entre outras vantagens comparativas. As TVs Mini LED também podem ser produzidas a um custo menor, tornando a qualidade de imagem mais acessível.

Tendo sido a primeira empresa a desenvolver e lançar TVs Mini LED, a TCL sempre alavancou a tecnologia Mini LED como sua principal estratégia de mercado, e continua liderando esse setor. A TCL personalizou e desenvolveu de forma criativa chips Mini LED altamente eficientes e tecnologia de distribuição de cola com superfície curva de refração única, proporcionando maior precisão no controle de luz, maior uniformidade na fonte de luz de superfície, melhor controle de halos e maior eficiência em termos de iluminação, usando também materiais e processos de fabricação mais sustentáveis.

Em abril de 2023, a TCL lançou em vários tamanhos a mais recente TV Mini LED C845 4K, elevando o padrão de qualidade de imagem graças a suas várias inovações tecnológicas.

1) O número de LEDs aumentou para 1792, resultando em um brilho máximo de 2000 nits sem superaquecimento.

O chip Mini LED de alta tensão da TCL foi projetado para emitir luz em séries de 3 junções PN, ajustando cuidadosamente a tensão de transmissão para que a corrente que passa pelo chip LED permaneça no intervalo ideal de eficiência de luz. Por conseguinte, ainda é possível controlar a temperatura e a TV não superaquece quando os LEDs estão em plena operação ao mesmo tempo em que o aparelho está em seu brilho máximo.

2) Maior controle sobre os efeitos de iluminação, graças a um aumento para cerca de 900 zonas

A TCL C845 adota "uma zona com dois LEDs", o que proporciona um controle de iluminação mais preciso. Mesmo em cenas extremamente escuras ou expostas, as áreas brilhantes e escuras são mais definidas, sem efeitos de halo irritantes, tornando a experiência de visualização muito mais confortável. Além disso, o excelente desempenho em termos de iluminação é garantido por um avançado design de lente que possibilita, na mesma zona de controle de luz, imagens mais uniformes e um desempenho mais confiável ao mesmo tempo em que o módulo e a TV alcançam sua menor espessura.

3) Um design elegante, graças a uma espessura ultrafina de 77 mm

A TCL C845 usa um "processo de distribuição de cola", aplicando material polimérico que é colocado diretamente no LED para formar uma superfície de forma livre e refração única. O ângulo de expansão de luz desse novo processo é superior ao das lentes comuns, o que pode reduzir significativamente a espessura do aparelho de TV, resultando em um design mais elegante e esteticamente atraente.

4) Algoritmo de controle de luz preciso com modo duplo de 12 bits para garantir maior economia de energia e proteção ocular

Usando o drive de modo duplo de 12 bits, o LED pode emitir 12 bits de luz e possui atenuação com AD e PMW, proporcionando um rigor quase linear no controle da iluminação e uma gama de cores mais precisa. Através do drive de modo duplo, a corrente do LED pode ser mantida no intervalo de alta eficiência de luz, garantindo economia energética e estabilidade espectral.

Ao mesmo tempo, o ciclo de serviço PWM opera no espaço de alta frequência, o que pode reduzir o efeito de cintilação na visão humana e melhorar os níveis de proteção ocular.

Graças a seus avanços tecnológicos sem precedentes no segmento de TVs Mini LED, a TCL C845, que será lançada nos mercados globais nos próximos meses, garante uma qualidade de imagem superior em vários cenários.

* A funcionalidade tecnológica e a disponibilidade podem variar em diferentes países e regiões

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de rápido crescimento focada em eletrônicos de consumo e líder no setor global de TVs. Fundada em 1981, a empresa está presente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos de consumo, incluindo TVs, aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

FONTE TCL Electronics

