TCL organiza lançamento global de produtos emblemáticos com as mais recentes inovações para demonstrar que a excelência começa em casa

A TCL anunciou as últimas atualizações da marca, tecnologia QD-Mini LED incomparável, suporte para Dolby Atmos FlexConnect, nova linha apaixonante de produtos de entretenimento e eletrodomésticos e dispositivos NXTPAPER

HONG KONG, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma marca líder de eletrônicos de consumo e das duas principais marcas de TV do mundo, realizou hoje on-line o lançamento de um produto emblemático para o público global, com resultados de marca impressionantes em 2023, e revelou uma série de emocionantes anúncios, incluindo a mais recente tecnologia proprietária Mini LED, toda a nova linha de TVs de tela grande, a primeira experiência de som imersiva do mundo com o Dolby Atmos® FlexConnect e melhoramentos para qualidade de vida em tecnologias de casa inteligente.

Um início impressionante para 2023

A TCL revelou resultados incríveis e conquistas marcantes que ocorreram em 2023, graças à dedicação da marca ao desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras, novos produtos com design inovador, conquistas e compromissos de sustentabilidade, colaborações esportivas que ressoaram com o público em escala global.

A TCL está no topo das paradas de TV, classificada como a marca de TV de 98 polegadas Top 11 e Top 1 Google TV1 do mundo, enquanto continua a demonstrar um crescimento impressionante no primeiro semestre de 2023. As remessas de TV LED QD-Mini da TCL aumentaram 114,5% 2 e a linha QLED da TCL continua a conquistar o público em todo o mundo, com um crescimento de remessas de 69,9%2. Confirmando a dedicação da TCL em fornecer telas maiores com qualidade superior, as remessas de TVs XL Collection também aumentaram 67,8% 22. Finalmente, não são apenas as TVs TCL que estão apresentando um crescimento significativo. Graças ao investimento dedicado em P&D, a tecnologia de ar condicionado da TCL é líder do setor, com 13 milhões de unidades vendidas2 somente no ano passado.

A linha de produtos inovadores da TCL não está apenas impressionando os clientes. Especialistas do setor premiaram a TCL com vários prêmios, incluindo o CES Innovation Award, oMWC Global Mobile Award, o Red Dot Design Award e três prêmios Expert Imaging and Sound Association (EISA), incluindo o mais recente EISA HOME THEATER MINI LED TV 2023-2024, testemunho da dedicação da TCL em expandir os limites da tecnologia de exibição.

Não apenas preocupada em receber reconhecimento, mas também no espírito de retribuir, a TCL apostou no seu compromisso com a sustentabilidade com o lançamento do documento sobre Neutralidade de Carbono (Carbon Neutrality Whitepaper) e comprometeu-se a alcançar operações neutras em carbono até 2050.

Redefinindo a experiência premium de home theater

A TCL orgulhosamente anunciou o lançamento de sua nova TV carro-chefe, a TCL QD-Mini LED 4K TV X955 de 98" - com mais de 5.000 zonas locais completas de regulação de fluxo luminoso e 5.000 nits de brilho máximo - definida para elevar o padrão de excelente desempenho visual premium. Essa conquista é possível graças aos avanços da TCL com suas tecnologias Mini LED, trazendo aumentos de 27,5% no brilho, de 33% nos ângulos de foco e de 210% na precisão do controle de luz.

Complementando a inovadora X955, a TCL também apresentou a mais recente adição à XL Collection 98" - a QD-Mini LED TV C955 com mais de 2.000 zonas locais de dimerização e brilho de pico de 2.000 nits; a TV QD-Mini LED C755 (C805 na Europa), bem como a TV 4 K UHD P745.

Transforme qualquer assento no melhor assento da casa com o Dolby Atmos FlexConnect

A TCL trará uma primeira experiência imersiva de áudio do mundo para sua próxima linha de TVs em 2024, com o Dolby Atmos FlexConnect, a mais recente inovação da Dolby em áudio imersivo. O Dolby Atmos FlexConnect é um novo recurso que combina perfeitamente o sistema de som de uma TV com alto-falantes sem fio adicionais para oferecer uma experiência de som Dolby Atmos mais extensa e imersiva. Em seguida, otimiza de forma inteligente o som para qualquer layout de ambiente e configuração de alto-falante, oferecendo a liberdade de colocar um ou mais alto-falantes sem fio em qualquer lugar em um ambiente sem precisar se preocupar se eles estão posicionados corretamente.

Uma vez calibrado, o sistema combina cada dispositivo adicional com os alto-falantes da TV para desbloquear o melhor desempenho de som e oferecer uma excelente experiência de som Dolby Atmos personalizada para a casa do ouvinte.

Residências saudáveis e inspiradoras

Atendendo ao fato de que a excelência em casa vai além de apenas entretenimento, a TCL mostrou sua dedicação à tecnologia inovadora de ar condicionado com a atualização contínua dos modelos FreshIN Series, GentleCool Series e outros modelos de ar condicionado, e a introdução do primeiro AC FreshIN+ 2.0 do mundo em 2023.

Juntamente com o ar limpo, as tecnologias de refrigeração de última geração da TCL, bem como soluções de lavanderia que economizam energia, também são perfeitas para as suas casas.

Desfrute da visualização mais fácil com telefones TCL NXTPAPER

A TCL acredita que a excelência começa em casa e vai além. Para dispositivos móveis, a TCL também tem orgulho de trazer a premiada tecnologia NXTPAPER para smartphones com o TCL 40 NXTPAPER e o TCL 40 NXTPAPER 5G. Ambos os telefones oferecem conforto visual líder do setor e são certificados pela TÜV pela baixa luz azul prejudicial. Além disso, um sensor integrado ajusta automaticamente o brilho da tela e a temperatura da cor com base no tempo e no ambiente para oferecer experiências visuais adequadas e luz suave à noite, elevando ainda mais o conforto geral dos olhos. A tela oferece funcionalidade antiofuscante alcançada por meio da produção de uma textura de efeito fosco semelhante ao do papel, obtendo o reconhecimento de não reflexão pela TÜV. O NXTPAPER UI, desenvolvido especialmente, oferece aos usuários a flexibilidade de escolher entre mangá colorido ou uma experiência em preto e branco para atender às suas preferências individuais.

Até agora, disponíveis em tablets e laptops selecionados da TCL, os usuários em breve terão a opção de colocar uma tela NXTPAPER colorida semelhante à de papel em seu bolso como parte de um excelente smartphone Android.

Eleva a realidade estendida ao próximo nível

A busca incessante da TCL por inovação em realidade aumentada (RA) atinge novos patamares com a versão aprimorada do TCL RayNeo X2, os primeiros óculos de RA do mundo com tecnologia binocular de Micro-LED de orientação de ondas ópticas e colorida. Após sua estreia espetacular na CES 2023, esses óculos RA inovadores agora apresentam uma série de atualizações impressionantes, criando uma conexão ainda mais fácil de usar entre os mundos real e digital. Com uma atualização de tela excepcional que oferece mais de 1.000 nits de brilho de imagem e uma sombra de lente elegante que bloqueia a luz forte, os usuários podem desfrutar de visuais vívidos de RA mesmo sob luz solar direta. O software refinado apresenta recursos como navegação próxima guiada por voz para pesquisas inteligentes de destinos, bem como tradução em tempo real com rastreamento facial para comunicação global. O discreto RayNeo Ring possibilita uma navegação intuitiva pelo conteúdo, reduzindo a necessidade de toques constantes nas têmporas. Maior conforto, graças a uma almofada de nariz acolchoada e um peso mais equilibrado, facilitando o uso prolongado.

A TCL está entusiasmada em anunciar que o RayNeo X2 estará pronto em breve para compra pelo consumidor, começando com um lançamento limitado na China nas próximas semanas. O próximo passo será um lançamento no exterior.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e uma marca líder no setor global de TVs. Fundada em 1981, a empresa está presente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL em https://www.tcl.com.

1, Fonte de Dados: Omdia, 2022

2, Fonte de Dados: TCL, 2022-2023

FONTE TCL Electronics

SOURCE TCL Electronics