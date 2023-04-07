TCL, ORTA DOĞU, AFRİKA VE AVRUPA'DAKİ TÜKETİCİ BAĞLILIĞINI GELİŞTİRMEK İÇİN ARSENAL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Futbol hayranlarını birlikte yeni eğlence dünyalarını deneyimlerken birleştirmek için yenilikçi Mini LED ve QLED TV tekliflerinden yararlanılıyor.

HONG KONG, 7 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Küresel en iyi 2 TV markasından biri olan TCL, Arsenal Futbol Kulubü ile yeni bir ortaklığı duyurdu. Bu iş birliği, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika'daki Arsenal destekçilerine kulüpleriyle etkileşim kurmak için daha fazla fırsat sunarken TCL'nin spordaki genişleyen Official Regional Consumer Electronics Partner ayak izini de artıracak.

TCL, Mükemmelliğe İlham Verme misyonuyla sporun dünya genelindeki insanlar üzerindeki etkisini anlıyor ve bu yeni ortaklık, taraftarları futbol için ortak tutkuları etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

TCL PARTNERS WITH ARSENAL

TCL, Arsenal taraftarlarına özel kulüp içerikleri ve televizyonlar, beyaz eşyalar ve ev aletleri gibi bir ürün yelpazesinde heyecan verici fırsatlar sağlayacak. Taraftarlar, resmi Arsenal hediyeleri ve ürünleri veren talihli yarışmalara ve oyunlara katılma fırsatına sahip olacak. TCL, müşterilerini Emirates Stadyumunda canlı maç izlemeye davet etmenin yanı sıra mevcut oyuncular ve efsanelerle tanışmaya da davet edecek.

TCL Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sunny Yang, "Dünyanın en prestijli futbol kulüplerinden biri olan Arsenal Futbol Kulübü ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz." dedi. "Bu ortaklık, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerimizi Arsenal'in Orta Doğu, Afrika ve Birleşik Krallık'taki tutkulu ve sadık taraftar tabanına getirmemizi sağlayacak. İlerleme, pozitiflik ve ilham değerlerimiz Arsenal'inkilerle uyumlu ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarları futbola olan ortak sevgileri konusunda bir araya getirmek için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

Arsenal Baş Ticari Görevlisi Juliet Slot şunları söyledi: "TCL'yi ortaklarımızdan oluşan ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık hem Arsenal hem de TCL için Orta Doğu, Afrika ve Birleşik Krallık'taki destekçilerimizle iş birliği yapmak için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bölgedeki hayranlarımıza en iyi izleme deneyimini sunmak için TCL ile yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sahadaki ve Saha Dışındaki Liderler – Teknoloji ve Sporun Güçlü Eşleşmesi

TCL, TV'lerin dünyanın dört bir yanındaki insanları ekranda ortaya çıkan aksiyonun içine çekerek onları birbirine bağlama ve onlara ilham verme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunun farkındadır. Mevcut tüm TV içeriklerinin içinden canlı spor müsabakalarını izlemenin ve dünya çapında milyonlarca başka izleyicinin aynı anda hissettiği duyguyu hissetmenin inkar edilemez bir şekilde büyülü bir yanı var. 98 inçe kadar XL ekran yelpazesiyle TCL, tüketicilerin aksiyonun hiçbir anını kaçırmamalarını sağlar ve kendilerini yedek kulübesindeymiş gibi hissetmelerini sağlar.

TCL hakkında

TCL Electronics (1070.HK), hızla büyüyen bir tüketici elektroniği şirketidir ve küresel TV endüstrisinde lider bir oyuncudur. 1981 yılında kurulan şirket şu anda dünya genelinde 160'tan fazla pazarda faaliyet göstermektedir. TCL, TV, ses ve akıllı ev aletlerinden farklı tüketici elektroniği ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmıştır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2049589/TCL_PARTNERS_WITH_ARSENAL.jpg

SOURCE TCL Electronics