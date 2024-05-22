TCL Orta Doğu ve Afrika, en yeni ürün gamını İstanbul'da sergiliyor

İSTANBUL, 22 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın en iyi ilk 2 TV markasından biri ve ilk 1 numaralı 98 inç TV markası olan TCL Electronics (1070.HK), geçtiğimiz günlerde merakla beklenen MEA Ürün Lansmanı 2024'ü prestijli Hilton İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirdi. Bu saygın toplantı, TCL'nin, aralarında dünyanın en büyük QD-Mini LED TV'si olan TCL 115" X955 Max'in de bulunduğu en yeni QD-Mini LED TV serisini ve ev aletlerini tanıtması için ideal bir platform sağladı ve katılımcıları her bir son teknoloji ürünü uygulamalı olarak deneyimlemeye davet etti.

Etkinlik, MEA bölgesi için geliştirilen çığır açan teknolojik gelişmelerin özel bir ön izlemesi için yöneticiler, ortaklar ve sektörden kişilerden oluşan 600'ün üzerinde seçkin konuğu ağırladı. Sürükleyici gösterilerin yanı sıra TCL, en yeni ürünlerini ve çözümlerini özel bir alanda sergileyerek, seçkin müşterilerinin yaşam tarzlarını zenginleştirmek için özel olarak tasarlanmış yenilikler üretme konusundaki sarsılmaz kararlılığının altını çizdi.

TCL Industries Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sn. Sunny Yang şunları söyledi: "Ürünlerimiz, müşterilerimizin yaşamlarını iyileştirme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Her bir ev eğlencesi ürünü, müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlayan pratik yeniliklerle doludur. Bu, herkesin eğlence deneyimini yükselterek ve evlerinin estetiğini geliştirerek daha iyi bir yaşam kalitesi teşvik etme yönündeki genel hedefimiz ile örtüşmektedir."

Fuarın dikkat çekici bir özelliği de TCL'nin 98", 85", 75" boyutlarındaki XL Koleksiyonu televizyonlarını ve çeşitli oyun modellerini kapsayan çok çeşitli ev eğlence ürünleriydi. Ayrıca 2024 ürün serisi, TCL'nin ultra premium 115" X955 Max QD-Mini LED TV'si ile zenginleştirildi.

"TCL'nin ürün vurgusu, her evde önemli görüntüleme cihazları olarak hizmet veren ve çoğu zaman eğlencenin odak noktası haline gelen geniş ekran televizyonlarda yatmaktadır. Süper boyutlu ekranların cazibesi - yalnızca filmler için değil, aynı zamanda oyun, spor ve sayısız eğlence etkinliği için de idealdir. Sizi tamamen aksiyonun içine çekerek en üst düzeyde sürükleyici bir deneyim sunuyorlar." diye ekledi Sn. Sunny.

Her ayrıntının kusursuz şekilde işlendiği, dünyanın en büyük TCL 115" X955 Max QD-Mini LED TV'si ile televizyonun geleceğini deneyimleyin.

Lansman etkinliğinde, izleyicilere oturma odalarında sinema deneyimi sunan, dünyanın en büyüğü olan 115" X955 Max QD-Mini LED TV'nin dikkat çekici özellikleri sergilendi. En yüksek parlaklığı 5.000 nit (parlaklık ölçü birimi) ve 20.000'den fazla yerel karartma bölgesi olan bu TV, hassas aydınlatma ve etkileyici kontrast sunarak bu kadar büyük bir ölçekte bile daha canlı ve keskin görüntüler sağlar. QLED PRO, 144 Hz VRR ve ONKYO 6.2.2 Hi-Fi sistemi ile donatılan TV, ultra ince tasarımıyla olağanüstü görüntü kalitesi ve heyecan verici sesler sunuyor.

En son teknolojinin benzersiz görsel mükemmellikle buluştuğu TCL QD-Mini LED TV'lerle ev eğlencesinin zirvesini deneyimleyin.

Tüm QD-Mini LED TV'ler, C855, C755 ve C655 PRO, TCL C855 Premium QD-Mini LED TV ile 3500 nite kadar ulaşan dinamik HDR performansına sahiptir. TV'ler, renkleri zenginleştiren ve en parlak beyazlardan en derin siyahlara kadar canlı kontrast sağlayan QLED PRO teknolojisine sahiptir. Düşük yansıma özelliği parlamayı en aza indirerek her ortamda sürükleyici bir izleme deneyimi sağlar. Ses tutkunları, entegre ONKYO Hi-Fi ses sisteminin birinci sınıf ev sineması ses kalitesinin keyfini çıkarabilirler. AiPQ PRO İşlemci ve VRR ile 144Hz yüksek yenileme hızı ile geliştirilen bu TV'ler, hem sinema deneyimleri hem de oyun maceraları için uygun, kusursuz ve net görseller sunuyor.

Tüketicilerin daha sağlıklı ve daha rahat bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlayacak ev çözümleri.

TCL ayrıca günlük yaşamı zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi yeni ürün de sundu. Şık, minimalist tasarımları ve bakımı kolay yapısıyla tanınan yenilikçi FreshIN 3.0 ve BreezeIN'in yer aldığı Klima serisindeki güncellemeler paylaşıldı. Ayrıca TCL, TCL C2110WDG ve C67110WDG Ön Yük Yıkama ve Kurutma dahil olmak üzere buzdolabı ve çamaşır makinesi modelleri için tüketicileri daha sağlıklı ve daha rahat yaşam tarzlarını benimsemeleri için güçlendiren en yeni Free ankastre serisini tanıttı.

TCL Elektronik Hakkında

TCL Electronics (1070.HK), önde gelen bir tüketici elektroniği markasıdır ve global televizyon endüstrisinde liderdir. TCL şu anda dünya çapında 160'tan fazla pazarda faaliyet göstermektedir. Şirket, TV'ler, ses sistemleri, ev aletleri, mobil cihazlar, akıllı gözlükler, ticari ekranlar ve daha fazlasını kapsayan tüketici elektroniği ürünlerinin araştırma, geliştirme ve üretiminde uzmanlaşmıştır. https://www.tcl.com adresindeki TCL web sitesini ziyaret edin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2418909/TCL_Middle_East_Africa_showcases_their_latest_line_up_of_products_in_Istanbul.jpg