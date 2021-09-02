TCL представит телевизоры Mini LED с разрешением 8К 2021 года и новые амбициозные планы

Особое внимание будет уделено стремлению TCL к совершенству и созданию лучшей продукции для сферы развлечений с целью подтвердить лидерство компании на рынке телевизоров премиум-класса Mini LED.

«TCL с гордостью делает шаг вперед на своем пути по направлению, связанному со светодиодными мини-телевизорами, представляя телевизоры Mini LED с разрешением 8K серии Х 2021 года. С 2018 года TCL специализируется на технологии Mini LED, а в 2019 году мы приступили к массовому производству X10 — первого в мире телевизора Mini LED для мирового рынка. Я с нетерпением жду возможности поделиться на этом мероприятии последними новостями о наших новых телевизорах Mini LED 8K серии X и о том, как мы будем выходить за пределы современных представлений», — заявил глава компании TCL Electronics Шаоюн Чжан (Shaoyong Zhang).

Наибольший интерес будут представлять телевизоры премиум-класса Mini LED с разрешением 8K серии Х 2021 года, которые изменят представление о домашнем кинотеатре и откроют для зрителей новый мир. TCL также представит полный ассортимент превосходных телевизоров и бытовых электроприборов, отражающий потенциал стратегии AIxIoT.

Поклонникам игр по всему миру также следует настроиться на нужную волну, ведь их ждут ошеломляющие новости на этом мероприятии — TCL приглашает всех стать свидетелями выхода за пределы современных представлений.

Далее приводится подробная информация об этом презентационном мероприятии:

Глобальное анонсирование продукции

Время: 10:00-11:00

Дата: 8 сентября 2021 г.

Прямая трансляция на веб-сайте по адресу: www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

*Время и дата указаны по центральноевропейскому летнему времени (UTC+2)

Мы с нетерпением ждем скорой «встречи» с вами в сети.

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, и один из ведущих игроков в мировом производстве телевизоров. Компания была основана в 1981 году и в настоящее время осуществляет свою деятельность более чем на 160 рынках по всему миру. По данным OMDIA, в 2020 году компания TCL заняла второе место на мировом рынке ЖК-телевизоров. TCL специализируется на исследованиях, разработках и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы и бытовую технику.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1605370/image_5005564_18866347.jpg

SOURCE TCL Electronics