TCL predstavuje tímových športových ambasádorov TCL EU pre Zimné olympijské hry Miláno-Cortina 2026
Oct 17, 2025, 21:34 ET
Oslavujeme šport, inovácie a olympijského ducha s elitnými európskymi športovcami
PARÍŽ, 18. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL, globálny líder v oblasti spotrebnej elektroniky a celosvetový olympijský partner, dnes predstavuje tím TCL EU, ktorý spája niektorých z najoslavovanejších európskych zimných športovcov ako oficiálnych športových ambasádorov. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhodobé partnerstvo spoločnosti TCL s Medzinárodným olympijským výborom, oznámené vo februári 2025, ktoré trvá do roku 2032, a zahŕňa kategórie domácich audiovizuálnych zariadení a domácich spotrebičov. Spoločnosť TCL, vedená svojou víziou „Inšpirovať k veľkosti", kombinuje technológie a olympijské hodnoty s cieľom vytvoriť silné spojenie s fanúšikmi pred Zimnými olympijskými hrami Miláno-Cortina 2026.
Tím TCL odráža, ako sa olympijský duch zhoduje s inovačným úsilím TCL a spája niektorých z najúspešnejších európskych športovcov v oblasti zimných športov: alpskí lyžiari Alex Vinatzer a Christof Innerhofer z Talianska; olympijský zlatý medailista v slalome Clément Noël z Francúzska; švédske majsterky v behu na lyžiach Frida Karlssonová, Ebba Anderssonová a Jonna Sundlingová a holandská hviezda rýchlokorčuľovania Joy Beuneová.
Od športovcov, ktorí neustále dvíhajú latku na ihrisku aj mimo neho, cez ľudí, ktorí odvážne posúvajú hranice vo svojom každodennom živote, až po produkty TCL, ktoré prekonávajú predstavivosť prostredníctvom technológií – všetci sú súčasťou tímu TCL. Stelesňuje výnimočnosť priekopníkov, ktorí sa odvážia prekročiť hranice a prijať ducha Inšpirovať k veľkoleposti. Vďaka neúnavnému záväzku k inováciám spoločnosť TCL nielenže umožňuje športovcom dosiahnuť nové výšky – ale dáva každému možnosť venovať sa svojim vášňam a formovať ďalšiu kapitolu toho, čo sa dá dosiahnuť.
Táto ambícia odráža rastúcu globálnu a európsku silu spoločnosti TCL. V prvej polovici roka 2025 si spoločnosť TCL udržala pozíciu svetovej jednotky medzi značkami mini LED televízorov a dosiahla 176 % nárast dodávok. Okrem televízorov, domáce spotrebiče TCL nanovo definujú moderný život vďaka špičkovým funkciám vo viacerých kategóriách. Najmä klimatizácia TCL Fresh Air sa umiestnila na svetovom prvom mieste v predaji*, zatiaľ čo jej vlajkové klimatizácie, chladničky a práčky naďalej prinášajú inteligentnejší a zdravší životný štýl spotrebiteľom na celom svete.
Alex Vinatzer (Taliansko)
„V slalome sa počíta každá stotina sekundy. Rovnakú presnosť a odhodlanie vidím aj v TCL. Byť súčasťou tímu TCL EU znamená ukázať fanúšikom v Taliansku, ako nás vášeň a výkon môžu posunúť do nových výšin na Zimných olympijských hrách Miláno-Cortina 2026."
Christof Innerhofer (Taliansko)
„Po toľkých rokoch na svahoch viem, že odolnosť a inovácie sú to, čo vás drží na vrchole. TCL zdieľa túto silu. Spoločne chceme inšpirovať ďalšiu generáciu talianskych lyžiarov, aby snívali vo veľkom a nasledovali svoje vlastné ciele na ceste k Zimným olympijským hrám Miláno-Cortina 2026."
Clément Noël (Francúzsko)
„Získať olympijské zlato v slalome na Zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022 bolo nezabudnuteľné, ale každé preteky sú novou výzvou. V spolupráci s TCL chcem zdieľať vzrušenie z tejto cesty s fanúšikmi po celom svete – a dokázať tak, že sústredenie, výkon a vášeň môžu priniesť úspechy."
Frida Karlssonová (Švédsko)
„Vyrastala som so snom o súťažení s najlepšími a teraz chcem inšpirovať mladých lyžiarov a lyžiarky, aby urobili to isté. S tímom TCL EU sa môžem spojiť s fanúšikmi a ukázať, ako viera, energia a odhodlanie dokážu formovať mimoriadne okamihy."
Ebba Anderssonová (Švédsko)
„Dôslednosť a tvrdá práca definujú moju kariéru. Prístup spoločnosti TCL k technológiám odráža rovnaké hodnoty – vždy sa posúva vpred, nikdy nestojí na mieste. Som hrdá na to byť súčasťou tímu TCL a že sa o toto posolstvo môžem podeliť s fanúšikmi."
Jonna Sundlingová (Švédsko)
„Šprint je o rýchlosti, intenzite a o tom, ako zo seba vydať všetko za pár minút. Táto energia dokonale ladí s duchom tímu TCL EU. Chcem priniesť rovnaké vzrušenie fanúšikom aj pri pohľade na Zimné olympijské hry Miláno-Cortina 2026."
Joy Beuneová (Holandsko)
„Na ľade sa snažím o rýchlosť a presnosť a viem, aká dôležitá je pre výkon technológia. S tímom TCL dúfam, že inšpirujem holandských fanúšikov, keď ukážem, ako šport a inovácie môžu vytvárať mimoriadne dobrodružstvá na ceste na Zimné olympijské hry Miláno- Cortina 2026."
Keď sa tím TCL EU vydá na cestu do Milána a Cortiny 2026, jeho ambasádori sa zúčastnia aktivácií značiek, digitálneho rozprávania príbehov a kampaní na sociálnych sieťach, kde sa podelia o svoje cesty odolnosti a úspechov – a ukážu tak, ako technológie a šport môžu spoločne vytvoriť trvalú inšpiráciu pre fanúšikov v celej Európe.
* Spoločnosť TCL, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky, sa podľa nezávislej výskumnej firmy SHANGPU GROUP umiestnila ako svetová jednotka v predaji klimatizácií na čerstvý vzduch za rok 2024.
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
