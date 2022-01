TCL présente le téléviseur Mini LED 8K de 85 pouces le plus fin, ainsi que des innovations en matière d'affichage, au CES 2022

HONG KONG, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- TCL, une entreprise leader dans le domaine de l'électronique grand public, est de retour au CES où elle dévoilera le prototype de téléviseur Mini LED 8K le plus fin, son moniteur Mini LED WQHD 165Hz R1500 de 34 pouces, et les lunettes TCL LEINIAO AR et TCL NXTWEAR AIR. TCL expose également ses dernières technologies en matière d'affichage, ses téléviseurs Mini LED et QLED, ses tout nouveaux appareils mobiles et une gamme complète d'appareils domestiques intelligents au Central Hall #17017, Las Vegas Convention Center, du 5 au 7 janvier 2022.

« Nous sommes ravis d'être de retour au CES avec un formidable stand interactif et fiers de faire partie de cette industrie dynamique », a déclaré Juan Du, Président de TCL Electronics. « Cette année, nous lançons un nouveau thème appelé #TCLInspireGreatness et nous démontrerons comment nos produits et services peuvent aider les gens à mieux vivre, travailler et se divertir au quotidien ».

Au fil des ans, TCL s'est concentré sur le développement de la technologie Mini LED et est devenu un véritable leader dans le secteur des écrans de télévision. Lors du CES 2022, TCL présentera en avant-première un prototype de téléviseur Mini LED 8K de 85 pouces, le téléviseur Mini LED le plus fin du marché avec ses 3,9 mm, offrant un contraste élevé grâce à plus de 2 000 zones de local dimming et une gamme de couleurs très étendue.

Sur le stand TCL du CES 2022, des écrans interactifs présenteront les derniers accessoires intelligents et les moniteurs e-sports haute performance de TCL, notamment :

TCL LEINIAO AR - le premier écran binoculaire Micro-LED en couleur du secteur, alimenté par la toute dernière technologie de guide d'ondes optiques holographiques. Ce dispositif est également le premier écran couleur du secteur à être proposé dans une paire de lunettes intelligentes fines et légères par TCL.

TCL NXTWEAR AIR - une expérience cinématographique portable, avec un écran équivalent à 140 pouces à une distance de quatre mètres. L'appareil améliore l'expérience visuelle pour le visionnage de films, les jeux mobiles, le travail à distance et les déplacements. Pesant à peine 75 g avec un verre standard, le modèle NXTWEAR AIR est livré avec deux verres frontaux interchangeables, pour plus de confort et de style.

visionnage g NXTWEAR Moniteur Mini LED WQHD 165Hz R1500 34 pouces TCL CSOT – un moniteur spécialement conçu pour les e-sports. Avec ses 1 152 zones de local dimming inégalées sur le marché, ce moniteur de 34 pouces offre un contraste et une reproduction des détails époustouflants. Grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 165 Hz , il offre aux joueurs passionnés une réactivité rapide, des images nettes et un gameplay fluide.

TCL proposera également des démonstrations de Matter sur son stand du CES 2022. Matter est une norme unificatrice de l'industrie, un label de qualité garantissant le fonctionnement harmonieux des appareils intelligents.

À propos de TCL

TCL est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur majeur du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'international. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1720413/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics