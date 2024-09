TCL présente un système de gestion de l'énergie domestique à l'IFA 2024

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL, un chef de file mondial de l'électronique grand public, a présenté son système révolutionnaire de gestion de l'énergie domestique (TCL HEMS) à l'IFA 2024 à Berlin, du 6 au 10 septembre. Conçu pour redéfinir la gestion de l'énergie domestique, le TCL HEMS promet un avenir plus intelligent, plus vert et plus efficace pour les ménages.

TCL at IFA 2024 / TCL TCL Smart Home Energy Solution at IFA 2024 / TCL

La gestion des dispositifs énergétiques domestiques peut s'avérer difficile en raison de l'absence de systèmes unifiés et de connectivité transparente. Le TCL HEMS répond à ce besoin en intégrant les composants énergétiques et électroniques essentiels - panneaux solaires, onduleurs, batteries de stockage d'énergie, pompes à chaleur, chargeurs de VE et autres appareils ménagers - au sein d'un système unique et cohérent. Cette innovation permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller sans effort l'ensemble de leur écosystème énergétique via l'application TCL Home, offrant ainsi une interface unifiée pour un maximum de commodité.

TCL HEMS adhère aux normes RGPD, garantissant la sécurité et la confidentialité des données grâce à son système TCL IoT éprouvé. Le protocole d'accès normalisé du système garantit une communication de données efficace, cohérente et interopérable. L'intégration par TCL de systèmes thermiques dans la suite énergétique photovoltaïque et l'application de la technologie IoT pour la connectivité des données sont mises en avant comme des avancées à la pointe de l'industrie.

Le TCL HEMS est conçu non seulement pour réduire les coûts énergétiques, mais aussi pour renforcer l'indépendance énergétique et contribuer à la durabilité environnementale. Les utilisateurs obtiennent une plus grande autosuffisance, en réduisant leur dépendance vis-à-vis du réseau et en garantissant une alimentation électrique régulière en cas de panne. L'utilisation d'énergies renouvelables dans le système permet de réduire l'empreinte carbone, en accord avec les objectifs mondiaux de développement durable.

Cette année, à l'occasion de l'IFA, TCL occupe une place de choix dans le hall 21A, Messedamm Berlin, en Allemagne, sur une surface de 2 662 mètres carrés, et présente des technologies et des innovations de pointe dans les secteurs de l'affichage, de l'électroménager et des nouvelles énergies.

À propos de TCL PV Tech

TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech), une filiale de TCL Industries, fournit des solutions d'énergie solaire intelligentes et de pointe pour les secteurs résidentiel et commercial. En s'appuyant sur les décennies d'expertise de TCL en matière d'électronique et de technologie photovoltaïque, nous garantissons des solutions solaires propres, efficaces et fiables. Notre objectif est d'optimiser les bénéfices et de renforcer l'indépendance énergétique de nos clients pendant toute la durée de vie des systèmes.

