TCL reitera seus compromissos de fabricação inteligente para facilitar o ar-condicionado de última geração

HONG KONG, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A TCL, uma das empresas dominantes do setor global de TVs e marca líder de eletrônicos de consumo, anuncia a conclusão da Fase I do Parque Industrial Inteligente TCL Wuhan, dobrando a fabricação inteligente para facilitar a produção de ar-condicionado de alta qualidade, com capacidade de fabricação anual de mais de 6 milhões de unidades.

O Parque Industrial Inteligente TCL Wuhan para Ar-Condicionado é um projeto trifásico avaliado em US$ 497 milhões. Dentro de instalações de até 390.000 metros quadrados, o Parque compreende uma cadeia de fornecimento AC completa – P&D, fabricação inteligente e logística inteligente – de onde os condicionadores de ar de ponta da TCL são exportados para mais de 160 mercados em todo o mundo.

Sessenta por cento da automação de produção do Parque é desenvolvida pela TCL e o Parque é orientado digitalmente para usar a tecnologia de AIoT, big data e aprendizado de máquina para aumentar a eficiência da operação, a qualidade do produto e reduzir seus custos.

Além da aplicação de tecnologias inteligentes, a TCL também estabelece uma base sustentável em todo o processo de fabricação. O Parque é operado significativamente pelo aproveitamento da energia solar, monitorado pelo EMS (sistema de gestão de energia) e alimentado por um sistema inteligente de hidratação para garantir que tanto o consumo de energia quanto as emissões de carbono sejam mantidos em um nível sustentável.

A TCL fabrica produtos de ar-condicionado de alta qualidade há mais de 20 anos com uma rede de produção global estabelecida, 10 bases de fabricação que abrangem toda a China, Brasil e Indonésia, com capacidade total de mais de 30 milhões de unidades. Modelos de ar-condicionado TCL, como o Fresh Air 1.0, Gentle Cool, Elite, Q-Series, estão disponíveis em muitos países.

Além da TCL oferecer experiência de ar refrescante, seus condicionadores de ar premiados Red Dot também são peças de móveis modernos bem projetadas que se misturam sutilmente à decoração de sua casa.

Na CES de 2023, a TCL apresentou a segunda geração da tecnologia TCL Fresh Air AC. Ao contrário do ar-condicionado convencional que circula o ar dentro de casa, o sistema de ar fresco FreshIN+ exclusivo da TCL transporta o ar fresco do exterior para o interior com capacidade de até 60 metros cúbicos por hora graças ao seu potente motor de ar, que ajuda a aumentar os níveis de oxigênio e umidade.

Com a atualização mais recente, a tecnologia TCL Fresh Air agora está levando a qualidade do ar para o próximo nível. Sua tecnologia exclusiva de circulação não simplesmente inspira o ar fresco do exterior, mas também exala o ar estagnado do interior - assim como a respiração.

Seu sensor integrado detecta o total de compostos orgânicos voláteis TVOC no ar, e os resultados da detecção são apresentados na "exibição dinâmica da qualidade do ar" em tempo real, além das já poderosas funcionalidades de ar fresco.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes. Acesse o site da TCL: https://www.tcl.com.

