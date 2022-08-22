TCL завоевала четыре престижных премии EISA Awards 2022-2023

ГОНКОНГ, 22 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, один из крупнейших игроков в мировой индустрии производства телевизоров и ведущий производитель потребительской электроники, завоевала наивысшие награды на церемонии EISA Awards. Авторитетная европейская организация Expert Imaging and Sound Association (EISA) присудила TCL четыре престижные награды.

TCL была удостоена премии в номинации «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР MINI LED 2022-2023» (PREMIUM MINI LED TV 2022-2023) за свой телевизор Mini LED 4K 65C835. Эта высшая награда присуждается за выдающееся качество ЖК-телевизоров. Телевизор TCL QLED 55C735 и саундбар TCL 5.1.2ch C935U выиграли в категориях «ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗОР ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНА-КАЧЕСТВО 2022-2023» (BEST BUY TV 2022-2023) и «ЛУЧШИЙ САУНДБАР ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНА-КАЧЕСТВО 2022-2023» (BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023) соответственно, что свидетельствует о том, что продукция TCL вновь завоевала признание европейских экспертов в области изображения и звука благодаря своему качеству картинки и звуковоспроизведения.

Кроме того, TCL впервые получила премию EISA Award в категории инноваций для планшетов за свой планшетный компьютер TCL NXTPAPER 10s, впервые представленный на CES 2022, где компания получила премию Eye Protection Innovation Award of the Year («Инновация года в области защиты глаз»).

Телевизор TCL Mini LED 4K 65C835 --- ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ EISA В НОМИНАЦИИ «ПРЕМИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР MINI LED 2022-2023»

Специалисты EISA по качеству изображения и звука присудили модели TCL 65C835 победу в категории телевизоров Mini LED, что подтверждает лидирующие позиции TCL в этом сегменте. Телевизор TCL 65C835, выпущенный на европейский рынок в апреле 2022 года, представляет собой телевизор Mini LED с разрешением 4K и поддержкой QLED, Google TV и Dolby Atmos.

Серия C835 идеально иллюстрирует эволюцию технологии Mini LED с прошлого года, когда предыдущее поколение C825 завоевало награду в этой же категории. Новые телевизоры Mini LED от компании TCL обеспечивают более яркую картинку со 100%-ным объемом цвета с более чем миллиардом цветов и оттенков и могут отличать различные виды контента, благодаря чему достигается высокая реалистичность изображения. Помимо этого, телевизоры серии C835 оснащены технологией TCL Mini LED, обеспечивающей боле глубокий черный цвет и более высокую детализацию теней без эффекта ореола. Улучшенный широкий угол обзора и экран без отражения в сочетании с яркостью более 1000 нитов повышают качество просмотра даже при очень ярком освещении.

Для нового уровня игрового опыта модель C835 предлагает невероятно низкую задержку ввода, Dolby Vision и Dolby Atmos, игровой бар, ALLM, VRR и частоту обновления 144 Гц для удовлетворения потребностей даже самых требовательных игроков.

Телевизор TCL QLED 4K 55C735 --- ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ EISA В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНЫ-КАЧЕСТВО 2022-2023» (BEST BUY LCD TV 2022-2023)

Телевизор 55C735 доказывает, что TCL также хорошо себя зарекомендовала как поставщик продукции с прекрасным соотношением цены и качества. Модель TCL 55C735, выпущенная в апреле 2022 года в рамках новой серии C 2022 года, оснащена технологией QLED, поддерживает 144Гц VRR и Google TV, а также все существующие форматы HDR, включая HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision и Dolby Vision IQ. Благодаря расширенным функциям искусственного интеллекта этот телевизор легко адаптируется к среде просмотра в экосистеме «умный дом».

Саундбар TCL 5.1.2ch Soundbar C935U --- ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ EISA В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ САУНДБАР 2022-2023» (BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023)

Завоевав премию в номинации «Лучший саундбар 2022-2023» за модель C935U, компания TCL вновь доказывает, что иммерсивные звуковые характеристики и новейшие технологии не всегда означают высокую цену устройства. Новейший саундбар TCL 5.1.2 предлагает пользователям все необходимое, включая мощные басы, встроенные динамики высоты, создающие ощущение того, что объекты летают над головой пользователя, а также эксклюзивную технологию RAY•DANZ, отвечающую за звук по бокам. TCL C935U демократизирует технологии, предлагая Dolby Atmos и DTS:X, Spotify Connect, Apple Airplay, Chromecast и поддержку Play-Fi, а также расширенные функции мобильного приложения, включая Sonic-Adaptation на базе ИИ.

Более того, все настройки теперь легко доступны на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления, при этом саундбар также может управляться с помощью голосовых помощников TCL TV, таких как OK Google, Alexa и т. д.

Модели-победители премии EISA и многие другие первоклассные модели техники, включая линейки домашних кинотеатров и бытовой техники 2022 года, будут представлены на ярмарке IFA 2022, которая пройдет со 2 по 6 сентября.

Познакомьтесь с новейшими технологиями и продукцией TCL, объединяемыми фирменным лозунгом Inspire Greatness, на потрясающем интерактивном выставочном стенде площадью 2500 квадратных метров на этой международной торговой ярмарке потребительской и бытовой электроники.

Пресс-конференция TCL на IFA 2022

Дата: 1 сентября 2022 г.

Время: 14:00 (CEST)

Место проведения:зал 21B, МЕССЕДАММ, БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) (вход со стороны Соммергартен, между залами 21 и 22)

Прямая трансляция: TCL Electronics на YouTube

TCL будет представлена на выставке IFA 2022 в следующем формате :

Дата: 2-6 сентября 2022 г.

Место: зал 21A, МЕССЕДАММ, БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ)

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, один из ведущих игроков мировой телеиндустрии. Компания была основана в 1981 г. и осуществляет свою деятельность более чем в 160 регионах мира. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы и «умную» бытовую технику.

Посетите главную страницу TCL по адресу: https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1882265/C835_EISA_awards_16_9.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1882264/C735_sbar_EISA_awards_16_9.jpg

SOURCE TCL Electronics