TCL zelebriert weiterhin die Großartigkeit des Fußballs und sorgt für eine marktführende Verkaufsleistung

HONGKONG, 8. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Als offizieller Sponsor des brasilianischen Fußballverbands (CBF) feiert TCL, ein weltweit führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und eine der Top-2-Marken für LCD-Fernseher, den Einzug der brasilianischen Nationalmannschaft in das Viertelfinale des wichtigsten Fußballturniers der Welt. TCL unterstützt außerdem seine Markenbotschafter aus den europäischen Top-Nationalmannschaften bei der Vorbereitung auf ihre kommenden Spiele.

Während die Begeisterung für die Großartigkeit des Fußballs weiter anhält, hofft die Marke, das Jahr mit ihrer marktführenden Verkaufsleistung, die durch ihr preisgekröntes Produktportfolio unterstützt wird, erfolgreich abzuschließen.

Mit seiner vom Kino inspirierten Technologie hat TCL in den ersten neun Monaten des Jahres in der Kategorie der 98-Zoll-Fernseher weltweit den höchsten Marktanteil erreicht. Laut dem Global TV Sets Report 2022 H1 von OMDIA hat das Unternehmen seine Dominanz unter den Top 2 der LCD-TV-Marken weltweit in der ersten Jahreshälfte erneut bestätigt.

Die Großartigkeit des Fußballs zelebrieren

Im Vorfeld des weltweit wichtigsten Fußballereignisses hat TCL die Markenkampagne „Inspire Greatness" (Großartigkeit inspirieren) ins Leben gerufen, die Momente fußballerischer Großartigkeit feiert.

TCL hat eine Videokampagne auf Social-Media-Plattformen gestartet, in der seine vier globalen Markenbotschafter vorgestellt wurden – der junge englische Mittelfeldspieler Phil Foden, der aufstrebende spanische Superstar Pedri, Rodrygo, ein leistungsstarker Außenstürmer der brasilianischen Nationalmannschaft und Raphael Varane, ein bekannter Verteidiger und Schlüsselspieler der französischen Nationalmannschaft – die während der IFA 2022 bekannt gegeben wurden. In dem Video genießen die vier Fußballspieler ein Fernseherlebnis der nächsten Generation, in das eine Reihe von Smart Home Produkten integriert sind, darunter der Flaggschiff Mini LED TV, FreshIN Klimaanlagen, Kühlschränke und Waschmaschinen.

TCL hat außerdem einen Wettbewerb für „Kreative Filter" in den sozialen Medien gestartet, bei dem Fußballfans ihre Unterstützung für ihre Lieblingsteams und -spieler zum Ausdruck bringen können. Die Fans haben an der Aufgabe teilgenommen, indem sie Filter auswählten und mit einer animierten Version eines Fußballs in einer Augmented-Reality-Umgebung interagierten.

In Paris und Barcelona hat TCL mit heimischen Graffitikünstlern zusammengearbeitet, um inspirierende Straßenkunst mit den vier globalen Botschaftern von TCL zu kreieren. Die Fans wurden auch eingeladen, an einer Online-Graffiti-Aktion teilzunehmen und ihre Liebe zum Spiel zu teilen.

Darüber hinaus wird TCL mit einer Reihe von aufregenden Online- und Offline-Aktivitäten die Feierlichkeiten zum größten Fußballturnier der Welt weiter ausbauen.

Die jahrelangen Bemühungen der Marke im Bereich des Sportmarketings haben sich ausgezahlt und dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen, was letztendlich zu einem starken Umsatzwachstum auf der ganzen Welt geführt hat.

Großartigkeit mit einem preisgekrönten Produktportfolio zelebrieren

TCL ist jetzt Marktführer und zählt weltweit zu den beiden führenden LCD-TV-Marken, wenn man die konsolidierte Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr betrachtet. TCL führt auch den Markt für Großbildschirme an, da das Unternehmen den weltweiten Marktanteil in der Kategorie der 98-Zoll-Fernseher vom ersten bis zum dritten Quartal des Jahres anführte.

Darüber hinaus wurde das Engagement von TCL für die Entwicklung innovativer Mini-LED-Technologie in der Branche anerkannt. Vor kurzem hat TCL zwei CES®-Innovationspreise 2023 für den TCL Mini LED 4K TV 75C935 und den TCL Mini LED 4K TV 75C835 (in Nordamerika als 6-Series 75R655 erhältlich) gewonnen.

Anfang des Jahres verlieh die renommierte europäische Expert Imaging and Sound Association (EISA) TCL vier renommierte Auszeichnungen, darunter für den Mini LED 4K TV 65C835 in der Kategorie „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023" und für den TCL QLED TV 55C735 in der Kategorie „BEST BUY LCD TV 2022-2023".

Neben dem preisgekrönten TV-Produktportfolio hat TCL auch sein Multi-Kategorien-Sortiment erfolgreich verstärkt, um ein vollständig vernetztes Smart Home mit branchenführenden Technologien für Verbraucher zu schaffen.

Vor dem Jahresende hat TCL umfangreiche Pläne für die Besetzung von Lagern und Geschäften gemacht, um die Verfügbarkeit einer brandneuen Reihe von Smart Home-Produkten zu gewährleisten, die die Urlaubsstimmung und das Home Entertainment-Erlebnis für alle verbessern werden.

