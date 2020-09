TCM|Strategic commente son accord pour l'acquisition d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles de Digimarc Corporation pour un montant de 53,5 millions de dollars

CORAL GABLES, Floride, 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- TCM|Strategic a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles de Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) pour un montant de 53,5 millions de dollars. Pour plus de détails sur la transaction, veuillez consulter le communiqué de presse diffusé aujourd'hui par Digimarc.

Cette décision d'investissement de TCM|Strategic s'appuie sur deux conclusions :

La valeur du secteur traditionnel et du secteur de croissance est aujourd'hui supérieure à la valeur totale actuelle de l'entreprise.

Le secteur de croissance a l'occasion et de grandes chances de voir sa valeur augmenter considérablement à l'avenir.

Ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent consulter cette présentation , qui contient des renseignements détaillés à l'appui des points ci-dessus.

Grâce à ce financement, Digimarc disposera de suffisamment de capitaux pour maintenir l'accélération de sa croissance dans le secteur du code-barres. De plus, cela devrait permettre à l'entreprise de se financer par le biais de sa rentabilité, même en se basant sur les scénarios macroéconomiques et microéconomiques les plus prudents.

Par conséquent, la prochaine fois que Digimarc accédera au marché boursier, son objectif sera, selon nous, de réduire plutôt que d'augmenter le nombre d'actions en circulation.

Nous croyons réellement qu'aucun groupe n'a le monopole sur les bonnes idées. Ainsi, nous nous ferons un plaisir de communiquer avec toutes les parties prenantes de Digimarc tandis que nous aidons l'entreprise à atteindre la valeur énorme de cette plateforme. Vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse [email protected] .

Avertissements

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris au sens attribué à énoncés dans l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée, et dans l'article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, notamment, des énoncés portant sur la conclusion prévue du placement privé proposé d'actions ordinaires et privilégiées de Digimarc Corporation décrit dans le présent communiqué ; la performance commerciale et financière futures de Digimarc et les avantages attendus de la transaction proposée, ainsi que d'autres énoncés qui se reconnaissent à l'emploi de termes comme « sera », « s'attendre à », « croire », « anticiper », « estimer », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « cibler », « prédire », « projeter », « viser à », « occasion », « tentative », « positionnement », « conçu », « créer », « chercher à », « en cours », « avantage », « augmentation » ou « continuer », ou de mots ou d'expressions similaires. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les croyances actuelles de TCM|Strategic, ainsi que sur les hypothèses formulées par TCM|Strategic et sur les renseignements dont elle dispose actuellement, dont bon nombre sont hors du contrôle de TCM|Strategic et de Digimarc. Les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement en raison de risques et d'incertitudes, notamment : l'échec de conclure la transaction ; la liquidité de Digimarc et sa capacité à financer ses dépenses d'exploitation et de capital ; les retards ou les échecs liés au développement, à la production et à la commercialisation des produits et des services de Digimarc : l'échec de Digimarc de retenir les clients, des fournisseurs et/ou des employés ; le recours à des tiers par Digimarc, et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés par Digimarc auprès de la Securities and Exchange Commission, comprenant le rapport annuel sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. TCM|Strategic n'assume aucune obligation quant à la mise à jour des informations contenues dans ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société, ni une sollicitation de procurations.

SOURCE TCM|Strategic