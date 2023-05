TCO Certified: Forte crescimento contínuo para produtos de TI mais sustentáveis

ESTOCOLMO, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Com organizações e compradores sob pressão para prestar atenção às aquisições sustentáveis, continua a haver um interesse crescente em produtos de TI mais sustentáveis. Durante o mês de março, um número recorde de produtos foi certificado de acordo com a certificação de sustentabilidade TCO Certified. Mais produtos certificados facilitam para os compradores fazerem escolhas mais sustentáveis.

Os produtos de TI contribuem significativamente para as emissões globais de gases de efeito estufa. Com melhorias no design, fabricação, tecnologia e comportamento do usuário, é possível limitar o impacto. A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade líder mundial para produtos de TI e uma ferramenta que ajuda os compradores e as organizações de compras a acertar na sustentabilidade. A demanda por produtos de TI mais sustentáveis continua alta. Quando os compradores, globalmente, pedem critérios sustentáveis, o sinal para a indústria de TI aciona o processo, que o número de novos produtos certificados está mostrando.

Até 122 novos modelos de produtos foram certificados em março. Esse é um novo recorde histórico em um mês separado desde o mês de lançamento do TCO Certified, geração 9. Os 122 modelos de produtos vêm de dez proprietários de marcas diferentes. Monitores e notebooks são as categorias de produtos mais populares, seguidos por computadores de mesa e headsets. No total, já são cerca de 4.000 produtos certificados de acordo com o TCO Certified.

"Esta é uma boa notícia para todos que desejam genuinamente fazer escolhas mais sustentáveis. Por trás de todos os certificados estão mais de 10.000 horas por ano no desenvolvimento de critérios. Além disso, todos os anos, especialistas credenciados passam mais de 20.000 horas em testes de produtos e avaliações da cadeia de suprimentos para garantir a conformidade e reduzir o risco de 'greenwashing'", disse Sören Enholm, CEO da TCO Development, a organização por trás da TCO Certified.

Todos os produtos certificados e informações sobre eles podem ser encontrados no Product Finder. Também há uma versão beta do Report Generator disponível. O Report Generator ajuda as empresas a estimar seu impacto sobre a sustentabilidade, incluindo a pegada de carbono dos produtos, ao usar TCO Certified nas especificações de aquisição de hardware para TI.

Sobre a TCO Certified

A organização por trás da certificação de sustentabilidade TCO Certified é a TCO Development. Nossa visão é que todos os produtos de TI devem ter um ciclo de vida ambiental e socialmente sustentável. Critérios baseados na ciência e verificação independente de conformidade nos ajudam a rastrear e acelerar o progresso ao longo do tempo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068856/Continued_strong_growth_for_more_sustainable_IT_products.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2068857/TCO_Certified_logo.jpg

FONTE TCO Certified​

