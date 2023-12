TCO Development dévoile les principales tendances en matière de produits informatiques plus durable

STOCKHOLM, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La demande croissante pour des produits informatiques plus durables a entraîné lors de ces deux dernières années une augmentation de 26 % du nombre de produits certifiés à TCO Certified Generation 9, en comparaison avec la génération précédente. Les casques audio sont la catégorie avec la plus forte croissance.

Les produits informatiques sont une source de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie: depuis leur fabrication jusqu'à la gestion de leur fin de vie, ainsi que pendant leur distribution et leur utilisation. A travers l'amélioration de leur conception, de leur fabrication, de leur technologie et du comportement des utilisateurs, ces impacts sur l'environnement peuvent cependant être limités. TCO Certified, la principale certification de durabilité pour les produits informatiques, témoigne avec réjouissement d'un intérêt croissant pour les produits informatiques plus durables au cours des deux dernières années.

"En termes de pourcentage, notre gamme de produits qui connaît la croissance la plus fulgurante est celle des casques audio. Depuis le lancement de la dernière génération de TCO Certified, nous avons observé une nette hausse des nouveaux modèles de casques audio certifiés par rapport à la génération précédente. Cette catégorie de produit témoignait auparavant d'un nombre relativement faible de produits certifiés en comparaison avec les deux catégories avec le plus grand nombre d'équipements certifiés - les écrans et les ordinateurs portables. Mais il est indéniable que les marques cherchent à présent à faire certifier davantage de casques", explique Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation à l'origine de TCO Certified.

Les trois catégories qui ont connu l'augmentation la plus importante du nombre de produits certifiés sont les suivantes :

Les casques audio, avec une croissance de +850 % Les ordinateurs portables, avec une hausse de +49%. Les écrans, avec une augmentation de +24%.

"L'intérêt croissant pour les produits informatiques plus durables est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent faire des choix plus responsables. Ces développements sont une conséquence directe des acheteurs qui expriment de plus en plus leurs volonté d'acquérir des équipements prenant en compte des enjeux tels que le climat, l'économie circulaire, la toxicité et la responsabilité des chaînes d'approvisionnement. Les marques démontrent leur engagement à répondre à cette demande mondiale en sollicitant/s'engageant dans le processus de certification la certification à TCO Certified pour leurs produits. Les acheteurs peuvent désormais choisir parmi une gamme de produits encore plus large", ajoute Sören Enholm.

Derrière tous les certificats TCO Certified, plus de 10 000 heures par an sont consacrées à l'élaboration des exigences de durabilité que les produits doivent respecter. De plus, des experts accrédités passent chaque année plus de 20 000 heures dans les tests des produits et l'évaluation de la responsabilité des chaînes d'approvisionnement afin d'assurer leur conformité et de minimiser le risque de greenwashing.

Tous les produits certifiés sont répertoriés dans le Product Finder.

