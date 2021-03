TCS embarca em uma nova direção de marca para impulsionar seu próximo horizonte de crescimento orientado pela transformação

NOVA YORK e MUMBAI, Índia, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), uma líder mundial em serviços de TI, consultoria e soluções de negócios, revelou hoje uma nova declaração de marca, "Building on Belief", para articular sua missão e relacionamento com os clientes à medida que embarca em sua próxima década de crescimento orientado pela transformação.

A nova visão da marca incorpora o papel ativo e colaborativo que a TCS desempenha na parceria com os clientes no longo prazo, aproveitando seu conhecimento contextual, investimentos em pesquisa e inovação e expertise em tecnologia para ajudá-los a crescer e atingir suas metas de transformação orientadas para o objetivo. Também reflete a crença da TCS de que ela, junto com seus clientes, pode aproveitar o conhecimento coletivo para inovar de maneiras que resultem em um futuro melhor para os indivíduos, as comunidades e o planeta.

"Toda inovação e toda jornada de transformação começa com a crença de que tornará o mundo melhor", disse Rajesh Gopinathan, MD & CEO da TCS. "Estamos fazendo parceria com nossos clientes para compreender essa crença, bem como o objetivo deles. É quem somos como empresa e reflete nossa ousada ambição à medida que embarcamos em nossa próxima década de crescimento."

"Building On Belief", representa uma promessa de marca baseada em alguns pontos fortes centrais pelos quais a TCS passou a ser conhecida, ou seja: uma abordagem de longo prazo baseada em um objetivo compartilhado que beneficia os clientes por meio da amplitude de alcance e da onipresença de envolvimento; inovação e visão responsável, sustentável e estratégica que a TCS oferece e a capacidade de aproveitar o conhecimento coletivo para criar soluções orientadas por tecnologia para o impacto transformador e mensurável.

"Há décadas, trabalhamos com nossos clientes com um objetivo compartilhado, alavancando o poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar negócios", disse Rajashree R, CMO, TCS. "Nossa nova articulação de marca e declaração de objetivo abre o caminho para engajar nossos clientes como seus parceiros de crescimento e transformação e reunir o poder do nosso conhecimento e expertise contextuais, para ajudá-los a dominar sua jornada. Estamos entusiasmados em levar esta nova articulação da nossa marca para nossos clientes, colaboradores e todas as outras partes interessadas."

Em janeiro, um relatório da Brand Finance constatou que o valor da marca TCS cresceu $ 1,4 bilhão em 2020 em base anual; o maior crescimento de valor de marca em serviços de TI. A TCS também foi considerada entre as três principais marcas de serviços de TI do mundo e foi a marca de crescimento mais rápido do setor na última década (2010 a 2020). No mesmo período, a TCS foi selecionada como uma supermarca nos Estados Unidos por sua reputação de marca e uma supermarca no Reino Unido.

Para mais informações sobre a nova articulação e objetivo da marca, clique aqui: https://www.tcs.com/buildingonbelief

Sobre a Tata Consultancy Services (TCS)

A Tata Consultancy Services é uma empresa de serviços de TI, consultoria e soluções de negócios que tem feito parceria com muitas das maiores empresas do mundo em suas jornadas de transformação nos últimos 50 anos. A TCS oferece um portfólio integrado de serviços e soluções de negócios, tecnologia e engenharia liderado por consultoria e orientado pela cognição. Isso é concretizado por meio de seu modelo de entrega Location Independent Agile™ , reconhecido como uma referência de excelência em desenvolvimento de software.

Parte do grupo Tata, o maior grupo empresarial multinacional da Índia, a TCS tem mais de 469 mil dos consultores mais bem treinados do mundo em 46 países. A empresa gerou receitas consolidadas de US$ 22 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2020, e está listada na BSE (antiga Bolsa de Valores de Bombaim) e na NSE (Bolsa de Valores Nacional) na Índia. A postura proativa da TCS sobre as mudanças climáticas e o trabalho premiado com comunidades em todo o mundo rendeu para ela um destaque nos principais índices de sustentabilidade, como o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), o Índice Global de Sustentabilidade MSCI e o Índice FTSE4Good. Para mais informações, acesse www.tcs.com.

