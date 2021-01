TCSA présente le concept révolutionnaire de « cerveau de données nationales » lors d'une conférence spéciale organisée par le Secrétariat de l'OCS

PÉKIN, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le Secrétariat de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) ont tenu un sommet intitulé « National Data Brain : Driving Societal Stability and Economic Revitalization » (Cerveau de données nationales : favoriser la stabilité sociétale et la revitalisation économique) mardi à Pékin.