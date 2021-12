LONDRES, 1 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A TD Securities fez uma parceria com a Suade para implementar soluções de relatórios regulatórios para sua unidade de Dublin. Além disso, a empresa cumpriu os requisitos de relatórios MAS 610 e 1003 para a sua unidade de Singapura. O grupo continua a expandir os relatórios regulatórios e os casos de uso de riscos com a Suade em toda sua presença global, incluindo o SA-CCR.

A TD Securities é um banco de investimento canadense e provedor de serviços financeiros que oferece serviços de consultoria e mercado de capitais para clientes corporativos, governamentais e institucionais em todo o mundo. A empresa oferece serviços de banco corporativo e de investimento, mercado de capitais e serviços de transações globais. É o banco de atacado do TD Bank Group.

Como cliente da Suade, a TD Securities percebeu os benefícios de adotar tecnologias emergentes, como processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina (AM) e inteligência artificial (IA) por meio das quais as soluções da Suade são construídas.

Com várias entidades em várias jurisdições, a TD Securities buscava reduzir as complexidades nos relatórios e garantir a consistência dos relatórios entre as entidades de forma eficiente. A solução da Suade permite que a TD Securities realize isso e atenda a requisitos totalmente diferentes, enquanto oferece interoperabilidade com os sistemas existentes.

"Implementar a solução da Suade foi um processo contínuo", comentou Robert Hooper, diretor geral de tecnologia da TD Securities. "A Suade nos permite dissociar totalmente da formatação tradicional de dados proprietários de fornecedores, oferece linhagem de dados totalmente transparente de ponta a ponta e nos permite atender a novas obrigações regulatórias de maneira rápida e vantajosa economicamente. Sua inovadora oferta de 'regulamentação como serviço' foi um fator importante em sua seleção para nossos relatórios regulatórios."

A abordagem da Suade em relação a dados e ao uso de tecnologias inovadoras permite que seus clientes produzam relatórios com mais rapidez do que qualquer outra solução de RegTech, conformidade ou relatórios do mercado.

Sobre a Suade

Fundada em 2014, a Suade é uma empresa RegTech que oferece regulamentação como serviço para automatizar relatórios regulatórios e conformidade para instituições financeiras. Sua abordagem orientada por dados para a regulamentação, bem como seu uso de tecnologia inovadora, como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, tem destacado a Suade como líder global no setor. A empresa recebeu vários prêmios e títulos, incluindo o reconhecimento como Inovador Global pelo Fórum Econômico Mundial. A Suade conta com o sistema mais rápido do mercado. Ela atende instituições financeiras em todo o mundo e opera globalmente em escritórios no Reino Unido, Europa, América do Norte e Ásia.

