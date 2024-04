TDConnex schließt Ausgliederungsinvestition ab und startet als neues globales Fertigungsunternehmen

SINGAPUR, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- TDConnex, ein weltweit führendes Präzisionsfertigungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es nach seiner Übernahme durch Novo Tellus und 65 Equity Partners ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Singapur geworden ist.

TDConnex, ein Unternehmen, das weltweit führenden Technologieunternehmen in den USA und Europa innovative Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen anbietet, war zuvor eine Abteilung der Tongda Group („TDG"), eines an der Börse von Hongkong notierten Mischkonzerns mit Sitz in Hongkong. Heute hat eine Gruppe unter der Leitung von Novo Tellus und 65 Equity Partners die Übernahme von 100 % des Geschäfts von TDG abgeschlossen. Damit ist TDConnex ein neues, unabhängiges, globales Unternehmen mit eigenständigem Betrieb, beträchtlicher globaler Reichweite, Rentabilität, einer hochliquiden Bilanz und einer soliden Reihe weltweit führender Kunden.

„TDConnex ist bereits heute an der Spitze der globalen Präzisionsfertigungsindustrie tätig", sagte Keith Toh, Gesellschafter bei Novo Tellus und Vorsitzender von TDConnex, „und da die globale Technologiebranche Milliarden von immer kleineren, leichteren und intelligenteren Produkten verlangt, ist TDConnex gut positioniert, um Technologieführern bei der Entwicklung und Bereitstellung von Technologieprodukten zu helfen, die nahezu jeden Aspekt der digitalen Verbraucher- und Unternehmenserfahrung berühren können." Loke Wai San, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer von Novo Tellus, fügte hinzu: „Wir sind stolz auf die tatkräftige Partnerschaft, die wir mit TDConnex aufgebaut haben und die in dieser bahnbrechenden Investition in das Unternehmen gipfelt, während es sich zu einem unabhängigen globalen Unternehmen entwickelt."

Tan Chong Lee, Geschäftsführer von 65 Equity Partners, erklärte: „65 Equity Partners freut sich, das in Singapur ansässige Unternehmen TDConnex und sein Managementteam bei seinem kontinuierlichen Streben nach Spitzenleistungen in der Fertigung für weltweit führende Technologieunternehmen unterstützen zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Novo Tellus, um TDConnex bei seinem weiteren Wachstum auf globaler Ebene zu unterstützen." Karan Saraf, Principal von 65 Equity Partners und Direktor von TDConnex, fügte hinzu: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management von TDConnex an der Beschleunigung des Wachstums durch Innovation und Zusammenarbeit zu arbeiten."

Der Geschäftsführer von TDConnex, Thanga Venkatachalam, schloss: „Der heutige Tag stellt einen historischen Meilenstein für TDConnex dar. Das Managementteam und die Mitarbeiter von TDConnex sind der Tongda Group sehr dankbar für ihr Sponsoring und ihre vielfältigen Beiträge zu unserem Unternehmen seit seiner Gründung. Wir danken auch unseren geschätzten Kunden für ihre enge Partnerschaft und ihre langjährige Unterstützung von TDConnex, während wir über die Jahre gewachsen sind.

Wir freuen uns, mit Novo Tellus und 65 Equity Partners zusammenzuarbeiten, während wir das nächste Kapitel unserer globalen Entwicklung in Angriff nehmen. Wir schätzen die profunde Branchenkenntnis unserer Investorengruppe im Bereich der Fertigung und unseren gemeinsamen Fokus auf die Schaffung von bedeutendem Wachstum durch enge Partnerschaften mit Technologieführern, Investitionen in fortschrittliche Fähigkeiten und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen in der gesamten Technologiebranche. TDConnex ist stolz darauf, sich mit diesem historischen Schritt als Fertigungspartner der nächsten Generation für die globale Lieferkette zu etablieren, und dies mit den richtigen Fähigkeiten, den richtigen Regionen und einigen der weltweit herausragenden Technologieinnovatoren als Kunden."

Informationen zu TDConnex

TDConnex bietet die Fertigung für die Lieferkette von morgen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit führende Technologieunternehmen bei der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten zu unterstützen, die die Art und Weise verändern, wie die Welt lebt und arbeitet. Heute sind unsere hochmodernen Mikropräzisionskomponenten in über einer Milliarde Technologieprodukten weltweit zu finden und wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden bei der Entwicklung der nächsten Generation nachhaltigerer, fortschrittlicherer Elektronikprodukte für die Zukunft zu unterstützen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2377223/TDC_Logo.jpg