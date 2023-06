TDK Ventures expande para a Europa e usará o novo fundo de $ 150 milhões EX1 para investir em startups de tecnologia limpa

TDK Ventures escolheu Londres para seu primeiro escritório europeu

Novo Fundo multi-parceiro limitado EX1 de $150 milhões (USD) (EX = transformação energética) se concentrará em startups de eletrificação e descarbonização com base tanto na Europa quanto na América do Norte.

SÃO JOSÉ, Califórnia, 19 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A TDK Corporation (TSE: 6762) anunciou hoje que a subsidiária TDK Ventures Inc.,seu braço de capital de risco corporativo, está expandindo para o mercado europeu com planos de investir em startups na região. A empresa escolheu Londres como local de sua primeira filial para sua ambiciosa busca de promover a transição energética, eletrificação e descarbonização em toda a Europa. Ao mesmo tempo, a TDK Ventures iniciará seu fundo multi-LP EX1 de US$ 150 milhões (USD). O fundo se concentrará em startups europeias e norte-americanas de transformação de energia nos estágios Seed e Série A.

Após uma pesquisa completa, a TDK Ventures escolheu Londres devido à sua densidade profunda de capital de risco, bem como startups e fundos de investimento que se concentram no meio ambiente. A empresa também ficou impressionada com o ecossistema geral de inovação em empreendimentos da cidade, que engloba talentos científicos com mentalidade empreendedora, um sistema universitário de classe mundial, investidores climáticos de alto nível (tanto iniciais quanto de crescimento), localização centralizada e acesso a mercados públicos sólidos.

"A TDK Ventures conquistou uma reputação por investir e apoiar com sucesso startups altamente inovadoras com tecnologias revolucionárias incríveis no âmbito da eletrificação e descarbonização", afirmou Lord Dominic Johnson, Ministro de Estado do Reino Unido no Departamento de Negócios e Comércio, que é um veterano com mais de 25 anos no setor de serviços financeiros. "Desejo-lhes muito sucesso em seus esforços para combater as diversas questões climáticas que enfrentamos. Estou extremante feliz com o fato de Londres ter sido escolhida como o local para seu primeiro escritório europeu e estou ansioso pela sua participação no mercado europeu e para recebê-los com entusiasmo na cidade de Londres".

"Globalmente, Londres ocupa o terceiro lugar em financiamento de tecnologia climática e terceiro no número de investidores em clima e tecnologia energética", explicou Nicolas Sauvage, presidente da TDK Ventures. "A classificação mencionada acima sobe para o 2º lugar no mundo quando todo o Reino Unido está incluído. Também possui uma governança corporativa favorável, bem como uma tributação conhecida, estruturas de governança e um ambiente jurídico para que startups com investimentos de risco encontrem saídas adequadas. Isso, somado à presença de muitos fundos de grande porte, em estágios avançados e de crescimento, nos levou a escolher Londres como nossa primeira base na Europa.

Sauvage acrescentou que "a TDK Ventures está muito agradecida e grata pelo forte grande apoio que recebemos do Venture Capital Unit do Departamento de Negócios e Comércio do Reino Unido nos últimos anos".

Os recentes avanços em ciência de materiais e manufatura avançada na União Europeia criaram uma era de grande importância para projetos de eletrificação e descarbonização. A TDK Ventures tem um histórico de ajudar organizações empreendedoras neste espaço a acessar os recursos necessários para escalar a produção e comercializar seus produtos como componentes-chave da neutralidade global de carbono.

"Estou muito feliz que a TDK Ventures tenha escolhido Londres como local do seu primeiro escritório europeu", disse Natalie Black, Comissária de Comércio de Sua Majestade para a Ásia-Pacífico. "Incluir empresas do Reino Unido como possíveis destinatários em seu novo fundo EX1 de US$ 150 milhões é uma prova da força do setor de tecnologia do Reino Unido, que levantou US$ 31,1 bilhões em financiamento de capital de risco no ano passado, tornando o Reino Unido o terceiro maior mercado do mundo para investimentos em tecnologia. Estou ansiosa para ver a TDK Ventures prosperar no Reino Unido, apoiando nossos esforços para combater as mudanças climáticas".

Para saber mais sobre a TDK Ventures, startups ou parceiros de investimento, interessados devem visitar www.tdk-ventures.com ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre a TDK Corporate

A TDK Corporation é líder mundial em soluções eletrônicas para a sociedade inteligente, com sede em Tóquio, no Japão. Construída sobre uma base de domínio das ciências dos materiais, a TDK recebe de braços abertos a transformação social, mantendo-se firmemente na vanguarda da evolução tecnológica e buscando deliberadamente "atrair o amanhã". A empresa foi criada em 1935 para comercializar ferrite, um material fundamental para a fabricação de produtos eletrônicos e magnéticos. O portfólio abrangente impulsionado pela inovação da TDK apresenta componentes passivos, como capacitores cerâmicos, eletrolíticos de alumínio e capacitores de filme, assim como componentes magnéticos, de alta frequência, piezoelétricos e dispositivos de proteção. A gama de produtos também inclui sensores e sistemas de sensores de temperatura e pressão, magnéticos e sensores MEMS (microeletromecânicos). Além disso, a TDK fornece fontes de alimentação, dispositivos de energia, cabeçotes magnéticos e outros produtos. Esses produtos são comercializados pelas marcas TDK, EPCOS, InvenSense Micronas, Tronics e TDK-Lambda. A TDK foca em mercados exigentes nos setores automotivo, industrial e de eletrônicos de consumo, bem como no setor de tecnologia da informação e comunicação. A empresa possui uma rede de centros de design e fabricação e departamentos comerciais na Ásia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul. No ano fiscal de 2023, a TDK registrou vendas totais de US$ 16,1 bilhões e empregou cerca de 103.000 pessoas em todo o mundo.

Sobre a TDK Ventures

A TDK Ventures Inc. investe em startups para reforçar a inovação em ciência de materiais, energia e áreas relacionadas normalmente sub-representadas em portfólios de capital de risco. Fundada em 2019 como uma subsidiária integral da TDK Corporation, a visão da empresa de empreendimento corporativo é impulsionar as transformações digitais e energéticas de segmentos como saúde e bem-estar, transporte de última geração, robótica e industrial, realidade mista e IoT/mercados IIoT. A TDK Ventures apoiará e co-investirá em empresas promissoras do portfólio, oferecendo experiência técnica e acesso aos mercados globais onde a TDK está presente. Startups ou parceiros de investimento interessados podem entrar em contato com a TDK Ventures: www.tdk-ventures.com ou [email protected].

Contatos para mídia regional

Marca CONTATO

Telefone E-mail TDK Sra. S - MACKENZIE Publitek Portland, ou, EUA +1 503 720 3743 [email protected] TDK Ventures Sr. R. FINELLI TDK Ventures San Jose, CA, USA +1 408 667 5970 [email protected]

FONTE TDK Ventures

