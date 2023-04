Teagasc begrüßt eine von Experten begutachtete Veröffentlichung, die den wissenschaftlichen Nachweis der Vorteile von Viehzucht und Fleisch bestätigt

DUBLIN, 18. April 2023 /PRNewswire/ -- Eine von Experten begutachtete Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift Animal Frontiers, die am 15. April (Samstag) veröffentlicht wurde, bestätigt die wichtige Rolle von Fleisch in der Gesellschaft und baut auf der wissenschaftlichen Debatte und den Erkenntnissen auf, die auf dem von Teagasc im Oktober 2022 in Dublin veranstalteten internationalen Kongress über die gesellschaftliche Rolle des Fleisches gewonnen wurden.

Animal Frontiers ist die am dritthäufigsten zitierte Zeitschrift im Bereich Landwirtschaft, Milchwirtschaft und Tierwissenschaft. Die Gastredakteure und Autoren der Zeitschrift gehören zu den fast 1.000 Unterzeichnern einer Erklärung, in der davor gewarnt wird, dass Tierhaltungssysteme für die Gesellschaft zu wertvoll sind, um Opfer von Vereinfachung und Reduktionismus zu werden.

Der stellvertretende Forschungsdirektor der Teagasc, Declan Troy, begrüßte die Veröffentlichung mit den Worten:

„Die Viehzucht sichert den Lebensunterhalt von etwa jedem sechsten Menschen auf der Erde. Sie versorgt Hunderte von Millionen Menschen mit Lebensmitteln, Nahrung, Einkommen und mehr und hat für viele eine anhaltende kulturelle Bedeutung.

Die heutige Veröffentlichung zeigt, dass die Anwendung wissenschaftlich fundierter Praktiken in der Viehwirtschaft der Schlüssel zum Erfolg angesichts der globalen Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Klima und Entwicklung ist."

Die Experten, die am Kongress im Oktober 2022 teilnahmen, forderten diese umfassende neue Analyse als Grundlage für öffentliche Maßnahmen und Empfehlungen im Zusammenhang mit der Fleischproduktion und dem Fleischkonsum.

Dr. med. Alice Stanton vom Royal College of Surgeons of Ireland kommentierte:

„Die heute veröffentlichten, von Experten begutachteten Beweise bestätigen, dass die bekannteste globale Studie, die behauptet, dass der Verzehr selbst kleinster Mengen von rotem Fleisch der Gesundheit schadet (der Global Burden of Disease Risk Factors Report von 2019), einen fatalen wissenschaftlichen Fehler aufweist und zurückgezogen werden sollte. Tatsächlich würde die Streichung von Frischfleisch und Milchprodukten aus der Ernährung der menschlichen Gesundheit schaden. Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit geringem Einkommen wären besonders stark betroffen."

Dr. Adegbola Adesogan, Direktor des Global Food Systems Institute an der University of Florida , merkte an:

„Lebensmittel tierischen Ursprungs sind pflanzlichen Lebensmitteln überlegen, da sie gleichzeitig mehrere bioverfügbare Mikronährstoffe und hochwertige Makronährstoffe liefern, die für das Wachstum und die kognitive Entwicklung entscheidend sind. Ernährungsempfehlungen, die darauf abzielen, tierische Lebensmittel aus der Ernährung zu streichen, ignorieren deren Bedeutung, insbesondere den großen Bedarf an diesen Lebensmitteln in der Ernährung der unterernährten Menschen im globalen Süden."

Dr. Wilhelm Windisch von der Technischen Universität München, Deutschland, merkte weiter an:

„Zucht- und Nutztiere sorgen für einen Stoffkreislauf in der Landwirtschaft, indem sie große Mengen von Stoffen, die der Mensch nicht essen kann, verwerten und in hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel umwandeln. Pauschale Maßnahmen wie die drastische Verringerung des Viehbestands könnten massive Folgen für die Umwelt und die Ernährung haben."

Animal Frontiers ist kostenlos unter https://academic.oup.com/af/issue erhältlich.

Informationen zu Teagasc: Teagasc – The Agriculture and Food Development Authority ist die nationale Behörde, die ganzheitliche Forschungs-, Beratungs- und Ausbildungsdienste für den Agrar- und Lebensmittelsektor und die ländlichen Gemeinden in Irland anbietet. Die Aufgabe der Teagasc besteht darin, wissenschaftlich fundierte Innovationen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft und der Bioökonomie im weiteren Sinne zu fördern, die die Rentabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit unterstützen. Um die Wirkung seiner Forschung zu maximieren, arbeitet Teagasc aktiv mit Forschungseinrichtungen in der ganzen Welt zusammen. Weitere Informationen: https://www.teagasc.ie

SOURCE Teagasc