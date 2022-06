teamLab Phenomena Abu Dhabi devient la nouvelle maison de la " curiosité infinie " dans le district culturel de Saadiyat.

Le teamLab Phenomena Abu Dhabi se veut un espace immersif et inspirant où le croisement de l'art et de la technologie suscitera la curiosité, l'imagination et la créativité de tous ceux qui le visiteront. Prévu pour être achevé en 2024, il s'agit de la dernière offre du district culturel de Saadiyat. Le bâtiment teamLab Phenomena Abu Dhabi, d'une superficie de 17 000 m² (GFA), a été conçu pour accueillir des installations uniques et sans équivalent à Abu Dhabi, créées à l'issue d'un vaste processus d'expérimentation.

Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) s'est associé à Miral, le principal créateur de destinations et d'expériences de l'émirat, pour développer le concept, l'architecture et les installations, aux côtés de teamLab, le collectif artistique interdisciplinaire basé à Tokyo, mondialement reconnu pour sa vision artistique unique.

Renforçant la position d'Abu Dhabi en tant que centre culturel de premier plan, teamLab Phenomena Abu Dhabi s'installera aux côtés du Louvre Abu Dhabi, du Guggenheim Abu Dhabi et d'autres monuments majeurs du district culturel de Saadiyat, ajoutant à l'offre créative de la zone en créant un pont entre l'histoire, la culture et la créativité et en plongeant les visiteurs dans une expérience artistique innovante.

Les visiteurs seront invités à ouvrir leur esprit et à embarquer pour un voyage à travers le nouveau concept de phénomènes environnementaux de teamLab, qui offre une nouvelle perspective sur le monde qui nous entoure exclusivement d'arts présentées sont créées et façonnées par l'environnement qui produit les différents phénomènes. L'architecture adaptée et unique, envisagée, conçue et conceptualisée par teamLab et réalisée par MZ Architects d'Abu Dhabi, conçu exclusivement pour teamLab Phenomena Abu Dhabi, joue un rôle important en offrant aux œuvres d'art un environnement leur permettant d'évoluer librement et organiquement, comme si elles étaient elles-mêmes des formes de vie. L'expérience sera unique pour chaque visiteur, changeant à chaque visite, alors qu'ils découvrent un lieu dans lequel ils peuvent explorer sans fin et transcender les limites de leur imagination.

Après avoir créé des œuvres d'art qui font partie de la collection d'institutions mondiales telles que le musée d'art contemporain de Los Angeles et la galerie d'art de la Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, entre autres, les artistes, programmeurs, ingénieurs, animateurs de synthèse, mathématiciens et les architectes créent un concept original et une expérience unique de teamlab Phenomena Abu Dhabi pour la capitale des Émirats arabes unis.

HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du DCT Abu Dhabi, a déclaré : "La curiosité et l'imagination sont au cœur de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, suscitant toutes nos découvertes, inventions et innovations à travers les millénaires. Situé à l'intersection de l'art, de la technologie, de la nature et de la fantaisie high-tech, teamLab Phenomena Abu Dhabi offrira un monde d'émerveillement et de créativité sans limites à tous ceux qui le visiteront, encourageant les nouvelles perspectives qui sont si essentielles à un avenir florissant. Ajoutant une autre expérience exceptionnelle à notre destination culturelle de premier plan, l'expérience du teamLab Phenomena sera unique à Abu Dhabi, renforçant la position de l'émirat en tant que destination de distinction. Proposant un voyage qui déclenchera les sens, nourrira la curiosité, stimulera l'imagination et éveillera la soif de connaissances, teamLab Phenomena Abu Dhabi soutient pleinement notre engagement à inspirer une nouvelle génération d'innovateurs et de créateurs dans l'émirat et au-delà."

Toshiyuki Inoko, fondateur de teamLab, a déclaré : "C'est un grand honneur pour nous de pouvoir ouvrir le teamLab Phenomena Abu Dhabi dans le district culturel Saadiyat d'Abu Dhabi, une ville leader mondiale tournée vers l'avenir. Au teamLab Phenomena, les visiteurs seront immergés dans un monde qui change et évolue organiquement grâce à la participation et aux actions des personnes qui le composent, et c'est précisément cette expérience physique qui peut développer nos sens de la valeur. L'avenir est construit sur la grande somme des créations des gens. La curiosité pousse les gens à mieux comprendre le monde et conduit à la créativité. Nous pensons que l'imagination décide de la direction de cette créativité. Nous espérons que le teamLab Phenomena Abu Dhabi créera des opportunités pour que la curiosité et l'imagination puissent naître.

En commentant la philosophie du projet, Inoko poursuit : "teamLab Phenomena Abu Dhabi est basé sur le nouveau concept de teamLab dans lequel l'existence des œuvres d'art est créée par les phénomènes produits par leur environnement. Les œuvres d'art de teamLab Phenomena Abu Dhabi n'existent pas de manière indépendante mais sont créées par l'environnement qui produit les différents phénomènes, stabilisant ainsi leur structure. Les objets tels que les pierres et les créations de l'homme conservent une structure stable par eux-mêmes. Contrairement à ces derniers, l'existence des œuvres d'art du teamLab Phenomena Abu Dhabi dépend de leur environnement.L'environnement produit des phénomènes et stabilise leur structure - ce sont ces phénomènes stabilisés qui créent l'existence des œuvres d'art.

"Les phénomènes environnementaux sont libérés des substances matérielles qui ont été responsables du maintien des structures de l'existence. Des éléments comme l'air, l'eau et la lumière qui imprègnent notre quotidien sont transformés par leur environnement en phénomènes uniques qui deviennent des œuvres d'art. Les limites de leur existence sont ambiguës et continues. Même si des personnes détruisent l'œuvre, celle-ci continuera d'exister tant que son environnement sera maintenu. Au contraire, l'œuvre disparaîtra si l'environnement n'est pas maintenu. Avec le temps, la conscience des gens s'étendra de l'existence elle-même à l'environnement. Une pierre peut continuer à exister dans une boîte fermée, isolée du monde extérieur, mais la vie ne peut pas maintenir son existence dans une telle boîte car elle est créée par son environnement. La vie est un phénomène miraculeux qui émerge d'un flux dans un monde continu."

Pour célébrer le lancement officiel du projet, DCT Abu Dhabi a également annoncé une activation en avant-première pour permettre aux visiteurs de découvrir des œuvres d'art immersives qui incarnent le concept de "curiosité infinie" avant l'ouverture, les entraînant dans un voyage d'émerveillement et d'exploration sensorielle. Cet événement se déroulera au Mamsha Al Saadiyat du 24 juin au 17 juillet.

Le lancement du teamLab Phenomena Abu Dhabi réaffirme la volonté d'Abu Dhabi d'enrichir le paysage culturel de l'émirat et de favoriser ses industries culturelles et créatives (CCI), en positionnant la capitale des Émirats arabes unis comme un centre de créativité et d'innovation. La culture étant un moteur important du développement social et économique, l'émirat est en passe de devenir un centre de talents mondialement connu et un producteur de premier plan de contenu créatif. Abu Dhabi s'efforce d'élargir l'expression artistique et culturelle en proposant à sa communauté et à ses visiteurs un programme culturel diversifié, conçu pour inspirer la créativité et le développement des connaissances, créant ainsi une ville culturellement active et artistiquement consciente, qui entretient des liens étroits avec la région et le reste du monde.

L'émirat continue de soutenir et de développer les institutions culturelles, notamment les musées tels que le futur musée national Zayed, le Guggenheim Abu Dhabi et le musée d'histoire naturelle Abu Dhabi. Les secteurs des arts du spectacle, des médias et des jeux de l'émirat bénéficieront également d'investissements supplémentaires dans leurs divers programmes et initiatives.

Le district culturel de Saadiyat est une entreprise ambitieuse qui deviendra l'une des destinations culturelles les plus importantes au monde. Grâce à ses musées, ses centres culturels et ses établissements d'enseignement, le district pourra se targuer de posséder l'une des plus fortes concentrations d'expériences culturelles au monde. La zone abrite déjà le Louvre Abu Dhabi, le musée universel mondialement connu, et Manarat Al Saadiyat, un centre culturel qui contribue au dynamisme de la scène artistique de la région en proposant des expositions et des événements d'envergure internationale, des ateliers et des programmes créatifs.

Le district culturel de Saadiyat comprendra bientôt le Zayed National Museum, le musée national des Émirats arabes unis, le Guggenheim Abu Dhabi, qui se consacre à l'art moderne et contemporain mondial, et l'Abrahamic Family House, qui comprendra trois espaces religieux dans un seul complexe - une mosquée, une synagogue et une église - afin d'inspirer et de favoriser l'acceptation et la coexistence pacifique entre les personnes de toutes les confessions.

