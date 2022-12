Tec de Monterrey celebra graduaciones para casi 7 mil egresados de la generación diciembre 2022

26 ceremonias de graduación se llevaron a cabo del 10 al 16 de diciembre en los distintos campus de la Institución.

Se contó con oradores huésped como Juan Carlos Zuazua Cosío, director general de Vivaaerobus, Lorena Guillé- Laris, directora de Fundación FEMSA; Joemmanuel Ponce, Ingeniero en Software en Microsoft, entre otros.

Este año las ceremonias de graduación fueron libres de uso de botellas PET, como parte del compromiso del Tec de ser una institución sostenible.

MONTERREY, México, 17 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Tecnológico de Monterrey llevó a cabo la Entrega de Títulos y Grados Académicos de la Generación Diciembre 2022, en las que 6,619 egresados y egresadas de profesional y posgrado y 76 pasantes están listos para integrarse al sistema productivo del país.

Graduación Campus Estado de México

A nivel nacional, se realizaron 26 ceremonias en 21 campus y 3 sedes de EGADE Business School, donde 5,469 estudiantes de profesional, 1,150 de Posgrado, y 76 pasantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, recibieron su título de nivel profesional, maestría y posgrado. De los graduados, 137 son extranjeros de profesional provenientes de 21 países y 242 de posgrado de 27 países.

Los graduados pertenecen a las siguientes escuelas: Arquitectura, Arte y Diseño; Ciencias Sociales y Gobierno; Humanidades y Educación; Ingeniería y Ciencias; Medicina y Ciencias de la Salud, y Negocios.

Durante su intervención, David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo de la Institución, les recordó la importancia de buscar metas ambiciosas, pues tendrán que transformar su entorno, lo que sin duda lograrán con la ayuda de las habilidades y competencias aprendidas como estudiantes.

"Para nosotros ustedes son la generación de la esperanza. Durante este tiempo se mostraron resilientes, creativos, pero sobre todo supieron adaptarse al cambio y buscaron soluciones a problemas complejos. Ustedes son lo que nuestro país necesita, personas que tengan la capacidad para plantear ideas transformadoras a los retos que se presentan", agregó Garza.

Las ceremonias se llevaron a cabo del 10 al 16 de diciembre, con líderes de distintos sectores, que fungieron como oradores invitados, entre ellos: Juan Carlos Zuazua Cosío, director general de Vivaaerobus; Lorena Guillé-Laris, directora ejecutiva de Fundación FEMSA; Joemmanuel Ponce, Ingeniero en Software en Microsoft; Susana Coppel García, Fundación Coppel; Ángela Gómez Aiza, Presidenta de SAP México; César Humberto Funez Garay, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de Huawei para Latam y el Caribe; Carlos Salazar Lomelín, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial; entre otros.

Por su parte, el rector de Profesional y Posgrado, Juan Pablo Murra Lascurain, llamó a los graduados a ser agentes de acción a través de la empatía, esperanza, emprendimiento y educación. "Empatía para participar activamente y desde el afecto. Ver el futuro con esperanza permite tener la convicción profunda de que el futuro puede y debe ser mejor. Emprendan no solo para fundar empresas, también para inspirar y sumar voluntades para innovar y crear valor. Educación, para nunca dejar de aprender", compartió.

En esta generación, la distribución de egresados y egresadas de profesional por escuelas se compone de la siguiente manera:

Escuela Diciembre 2022 Arquitectura, Arte y Diseño 504 Ciencias Sociales y Gobierno 448 Humanidades y Educación 274 Ingeniería y Ciencias 2,330 Medicina y Ciencias de la Salud 81 Negocios 1,832 Total: 5,469 egresados de profesional

En esta ocasión, las ceremonias de graduación estuvieron libres de uso de botellas PET, como parte del compromiso del Tec, de ser una institución sostenible.

Según datos de la "Encuesta de Empleo a tres meses de la Generación Diciembre 2021" del Tec, el 86% de alumnas y alumnos de los últimos semestres ya se encuentran laborando. Es decir, el perfil académico, así como la experiencia laboral previa a la graduación y la participación en programas de internacionalización contribuyen positivamente con la tasa de empleabilidad.

Además, el siete por ciento de los egresados de la generación del 2021 que tienen un empleo a los tres meses de graduarse, se encuentra laborando en el extranjero, y el 16% de ellos, emprende como socio o dueño de empresas, ya sea como actividad principal o secundaria.

