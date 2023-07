Tec de Monterrey implementa Estratégia Institucional de Credenciais para reconhecer as conquistas de aprendizagem de seus alunos

O Tec de Monterrey desenvolveu uma estratégia institucional de credenciais para enriquecer a formação de seus alunos de cursos profissionalizantes, pós-graduação e educação continuada por meio de dois tipos de acreditação: credenciais curriculares e alternativas.

O Tec de Monterrey é pioneiro no México e na América Latina em conceder credenciais curriculares em seus programas de estudo.

MONTERREY, Nuevo León, México, 24 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Tecnológico de Monterrey anunciou a Estrategia Institucional de Credenciais como una aposta para formalizar as ações que oferecem novas alternativas para a acreditação dos aprendizados de seus alunos e, assim, torna-se a instituição pioneira no México e na América Latina a implementar credenciais curriculares nos programas de estudo de seus alunos de cursos profissionalizantes. Além disso, posiciona-se como uma das primeiras instituições a estabelecer ações formais para a emissão de credenciais alternativas para seus alunos, ex-alunos ou qualquer pessoa que deseje continuar adquirindo competências específicas.

A estratégia institucional tem como objetivo oferecer diversas alternativas para reconhecer novos aprendizados, habilidades e competências que aprimoram o perfil dos alunos por meio da acreditação das credenciais curriculares ou alternativas.

As credenciais curriculares validam o desenvolvimento integral das competências declaradas nos programas de estudo, bem como os conhecimentos e habilidades obtidos de outras disciplinas. Essas acreditações ajudam a construir um perfil de formação único e diferenciado que permite ao aluno promover sua entrada no mercado de trabalho.

Na primeira ocasião, mais de 6.500 alunos dos cursos profissionalizantes do Tecnológico de Monterrey receberam credenciais curriculares que provam as competências disciplinares adquiridas e que fazem parte de seu portfólio digital.

Claudia Zubieta, diretora do Centro de Avaliação e Credenciais Alternativas da Vice-reitoria Acadêmica do Tecnológico de Monterrey, pontuou que "reconhecer as competências dos perfis de formação mediante as credenciais e suas insignias, permite tornar evidentes as conquistas obtidas sob um modelo educacional baseado em competências e facilitar a entrada no mercado de trabalho".

Além disso, a Estratégia Institucional de Credenciais estabelece normas e procedimentos em todos os níveis educacionais para a concessão das credenciais alternativas, que são uma nova forma, mais simples, ágil e acessível, de adquirir, aprofundar ou obter novos aprendizados na educação superior. Trata-se de uma tendência que está transformando os universos trabalhista e educacional, uma vez que permite aos alunos validar e verificar seus conhecimentos, habilidades e competências.

O objetivo da instituição é que seus alunos vivenciem, paralelamente, dois tipos de formação: a de uma carreira universitária e o desenvolvimento de competências específicas, a fim de complementar e reforçar o que foi aprendido.

Como se trata da instituição líder no México e na América Latina a implementar credenciais alternativas, a UNESCO convidou o Tecnológico de Monterrey a ser uma das 50 universidades no mundo a participar da criação de uma definição universal do termo em questão.

Beatriz Palacios, diretora de Inovação na Educação e Ensino Digital do Tec, que colaborou na criação da definição, comentou que, no Tecnológico de Monterrey, as credenciais "reconhecem a ou as conquistas de aprendizagem, habilidades e competências obtidas por meio de experiências de formação correspondentes a um programa de estudos e/ou a interesses pessoais para o desenvolvimento profissional e crescimento humano".

Por meio desta inovação educacional, o Tecnológico de Monterrey integra as credenciais à formação profissional, para que os alunos possam provar a conquista de suas competências, o que os ajudará em sua projeção profissional.

Em 2023, o Tec de Monterrey completa 80 anos e os comemora com o impulso rumo à excelência acadêmica, à inovação na educação e ao empreendedorismo, por meio da "Construção de Legados que Transcendem".

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey ( http://www.tec.mx ) é um sistema universitário particular e sem fins lucrativos com vários campus. Desde sua fundação em 1943, ele se destaca por sua excelência acadêmica, inovação na educação, empreendedorismo e visão global, assim como por seu vínculo com a indústria e com os empregadores e por sua grande capacidade de execução. A instituição conta com campus em 28 cidades do México, mais de 67 mil alunos matriculados em nível profissional e de pós-graduação e quase sete mil professores, além de mais de 26 mil alunos do ensino médio e 2.500 professores nesse nível. O Tecnológico de Monterrey é acreditado pela Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acordo com a classificação QS World University Rankings (2023), a instituição se encontra na posição 170, ocupando o 30º lugar entre as universidades particulares do mundo; e, de acordo com a QS Graduate Employability Rankings (2022), é o número um na América Latina e o 26º do mundo. Na classificação Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), a universidade ocupa o primeiro lugar no México e o quinto na América Latina, sendo também a única universidade de fora dos EUA classificada. Na classificação Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) da Princeton Review e Entrepreneur, a universidade ocupa a quarta posição em programas de empreendedorismo em nível de licenciatura. A instituição faz parte de diversas redes de prestígio internacional como a Associação de Universidades da Orla do Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

Acesse Newsroom, a sala de imprensa do Tecnológico de Monterrey.

Contatos para a imprensa:

Tecnológico de Monterrey Gressia Arévalo [email protected] Cel.: 33 3467 7080 Alterpraxis Fernanda Gutiérrez [email protected] Cel.: 55 5401 7537

FONTE Tecnológico de Monterrey

SOURCE Tecnológico de Monterrey