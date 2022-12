TecAlliance aposta na digitalização para aumentar produtividade e agilidade na cadeia automotiva

CAMPINAS, Brasil, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Campinas, 13 de dezembro de 2022 - Um estudo do Movimento Brasil Competitivo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas mostrou que se o Brasil investisse na digitalização de processos seria possível injetar mais de R$ 1 trilhão no PIB do país. Nos últimos cinco anos a oferta digital brasileira cresceu 5,7%, enquanto a dos Estados Unidos teve alta de 7,1%.

Heloisa Monzani, diretora geral e de Vendas da América do Sul da TecAlliance

A cadeia automotiva brasileira - fabricantes, distribuidores, varejistas, oficinas mecânicas e reparadores automotivos - é um dos setores que podem se beneficiar com o ganho de produtividade em suas rotinas diárias, com a consulta de peças e catálogos digitais. No Brasil existem cerca de 100 mil oficinas, com grande potencial para avançar no processo de digitalização de dados.

Para auxiliar este setor a ter maior assertividade e agilidade na hora de buscar as informações certas para diminuir erros e aumentar a satisfação do cliente, a multinacional TecAlliance desenvolveu uma solução com milhões de informações que podem ser acessadas gratuitamente pelos profissionais do varejo de autopeças e oficinas mecânicas.

O TecDoc Catalogue é uma plataforma digital onde fabricantes de autopeças inserem as informações de seus produtos e aplicações para o mercado de reposição que estão relacionados com a frota de veículos do mercado brasileiro. As informações podem ser pesquisadas por marca e modelo de veículo, por código de referência original com identificação de aplicações e conta com descrições padronizadas de peças e veículos, além da possibilidade de incluir imagens em 360º dos produtos.

Heloísa Monzani, diretora geral e de Vendas da América do Sul da TecAlliance, explica que a plataforma é atualizada constantemente e tem sempre como referência as informações oficiais dos produtos inseridas e disponibilizadas pelos fabricantes. Estas informações estão disponíveis gratuitamente para varejistas de autopeças e oficinas mecânicas através de PC, laptops, tablet, celulares, e na App Store e no Google Play.

O TecDoc Catalogue foi desenvolvido na Alemanha e está presente em mais de 140 países. "Sua utilização pelos varejistas e oficinas mecânicas vem crescendo nos últimos anos e no Brasil o volume de acesso diário foi sete vezes maior em comparação com 2020", afirma.

Uma versão premium será lançada em janeiro, com a possibilidade de se fazer consultas pelo número de chassi que será adicionada a opção já existente da consulta pelo número da placa do veículo.

Fonte: Comunicação Estratégica Campinas – (19) 3203.4787

